SCP-Coach Kwasniok: "Alle beim Training, damit sie einen Burger abgreifen können"

Keine personelle Sorgen hat momentan Lukas Kwasniok. Am Freitag konnte der SCP-Coach die volle Kapelle begrüßen - aus einem ganz besonderen Grund.

Der SC Paderborn rangiert aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga und hat nach zuvor zwei Niederlagen in Folge am vergangenen Spieltag gegen den FC Hansa Rostock wieder zurück in die Spur gefunden (3:0). Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt mit dem SV Sandhausen der elftplatzierte der Liga in die Home-Deluxe-Arena.

Kwasniok lobt Sandhausens Art des Verteidigens

Im Vorfeld des Spiels lobt SCP-Coach Lukas Kwasniok das leidenschaftliche Spiel des SVS: "Das ist wahrscheinlich die disziplinierteste Mannschaft, was die Bereitschaft, das eigene Tor verteidigen zu wollen, angeht. Das machen sie leidenschaftlich und deswegen wird das eine richtig schwere Aufgabe." Der 41-Jährige warnte vor allem vor Sandhausens Konterstärke nach Balleroberungen.

Offensivstärkste Mannschaft der Liga

Der SCP weiß allerdings auch um seine Stärken. Er stellt mit 29 Saisontoren die mit Abstand beste Offensive der Liga und macht pro Spiel im Durchschnitt 2,6 Tore. Kwasniok hebt einen für ihn sehr wichtigen Punkt im Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag besonders hervor: "Das wichtigste ist, dass wir am Sonntag ein attraktives Spiel abliefern." Das er das kann, hat der SCP in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Beispiele hierfür sind das 5:0 über den KSC am ersten Spieltag oder der 7:2 Heimerfolg gegen Holstein Kiel an Spieltag Nummer fünf.

Wen Kwasniok seinen Kader für das Spiel am Sonntag benennt, wird der ein oder andere Spieler enttäuscht sein, was aber im Grunde genommen einen positiven Grund hat. Außer dem Langzeitverletzten Sebastian Klaas steht der gesamte Kader zur Verfügung. Kwasniok scherzte auf der Spieltagspressekonferenz: "Alle Jungs sind beim Training, damit sie einen Burger abgreifen können." Hintergrund ist ein von Ron Schallenberg und Marco Schuster organisierter Burger-Wagen, den sie anlässlich ihrer Geburtstage an den Trainingsplatz des SCP bestellten.