Scorigami, der positiv verrückte Taylor und ein großes Nanu: Titans und Bills landen hart

Dass in der NFL nichts in Stein gemeißelt ist, hat sich an diesem frühen Sonntag zu Week 11 gezeigt. Denn hier landeten etwa die zuletzt siegessicheren Tennessee Titans genauso wie die Buffalo Bills hart auf dem Boden der Tatsachen, während die Packers einen Thriller bei den Vikings noch verloren und Cam Newton nicht zuletzt lachte.

Rekordmann Taylor läuft alles in Grund und Boden

Die Buffalo Bills (6:4) haben beim Heimspiel gegen die Indianapolis Colts (6:5) keinerlei Auftrag gehabt und sind mit 15:41 komplett baden gegangen. Die Gründe für die Pleite waren aber schnell gefunden: Die eigentlich zuverlässigen Bills leisteten sich zunächst einmal viel zu viele Fehler, der normalerweise souverän agierende Quarterback Josh Allen (nur 209 Yards, zwei Touchdowns) etwa warf an diesem Sonntag gleich zwei Interceptions, sein Ersatzmann Mitchell Trubisky (ehemals Chicago Bears) legte gar noch eine obendrauf.

Doch auch ohne diese Patzer wäre wohl kein Kraut gegen einen Mann gewachsen gewesen: Jonathan Taylor. Der in der bisherigen Saison schon bärenstarke Running Back der Colts, der 2020 im Draft als Zweitrunden-Pick gekommen war, erwischte nämlich seinen besten NFL-Tag bis dato. Mit 185 Rushing Yards sowie gleich vier Rushing Touchdowns führte der Läufer sein Team aus Indy quasi im Alleingang zum Sieg, zumal Taylor auch noch einen Touchdown Catch verbuchte. Fünf Total Touchdowns bei solchen Werten, das hatte es bis dato noch nie zuvor in einem NFL-Spiel gegeben.

Und nicht nur das: Das 41:15-Endresultat war zugleich ein bis dato noch nie dagewesenes Endergebnis - Scorigami Nummer 1070 sozusagen.

Titans stolpern schon wieder gegen die "Kleinen"

Dieses Tennessee muss erst einmal einer verstehen?! Die zuletzt auch ohne den leider länger verletzten Star-RB Derrick Henry so starken und erfolgreichen Titans waren mit einer Siegesserie von sechs Triumphen am Stück ins Heimspiel gegen die schwachen Houston Texans gestartet, nur um am Ende in der Gesamtbilanz auf 8:3 abzurutschen und den Texanern (2:8) erst den zweiten Sieg zu ermöglichen.

Doch nicht nur das: Das Top-Team der gesamten AFC schlug in dieser Regular Season bereits alle großen Gegner, die zugleich allesamt in der vergangenen Spielzeit in den Play-offs vertreten waren (7:0), verloren aber nach dem Ausrutscher gegen die New York Jets (2:8) nun eben auch gegen die am unteren Ende der Liga stehenden Texans, die seit dem 19. September auswärts nicht einmal einen Touchdown verzeichnet hatten. Warum also diese unnötige Niederlage? Weil es Tennessees Akteure ganz offensichtlich zu leichtfertig nahmen, quasi zu siegessicher waren - und etwa der normalerweise sichere Spielmacher Ryan Tannehill allein vier (!) Interceptions warf bei nur einem TD.

Kurios: Sowohl bei Total Passing Yards (317:107) als auch Rushing Yards (103:83) oder auch First Downs (26:15) waren die Titans den Texans statistisch klar überlegen. Am Ende stand allerdings auf der Anzeigentafel: ein 22:13-Erfolg Houstons über Tennessee.

Gutes Comeback, doch kein "Superman"-Siegestanz

Cam Newton hat vergangene Woche seine ersten Spielzüge nach seiner überraschenden Rückkehr zu den Carolina Panthers mit einem Rushing sowie einem Passing Touchdowns garniert - beim 34:10 bei den Arizona Cardinals - und auch jetzt in Week 11 beim ersten Heimspiel des erstmals auch als Starting Quarterback aufgebotenen Stars stimmten die Werte. Der selbsternannte "Superman" erreichte neben 189 Passing und 46 Rushing Yards drei Total Touchdowns, Aushängeschild Christian McCaffrey kam ebenfalls wieder auf über 100 Total Yards bei einem Score. Und doch standen die Panthers (5:6) am Ende als Verlierer da beim 21:27 gegen ein nicht aufgebendes Washington (4:6) um Newtons ehemaligen Trainer Ron Rivera. Dessen Spielmacher Taylor Heinicke konterte selbst mit drei Passing TDs.

Rodgers hier, Cousins da

Spielte stark und verlor mit den Packers: Aaron Rodgers. Getty Images

Hochspannend ging es auch in Minneapolis zu, es sollte sich gen Ende dieser kurzweiligen Partie sogar ein regelrechter Thriller entwickeln, an dessen Ende die Gäste aus Green Bay (8:3) als Verlierer dastanden. Und das, obwohl der nach seiner Corona-Erkrankung zurückgekehrte, nicht geimpfte und am Zeh verletzte Star Aaron Rodgers mit 385 Passing Yards sowie vier Touchdowns (keine Interception) einen Sahnetag zusammen mit Top-Receiver Davante Adams (115 Yards, zwei TDs) erwischt hatte. Doch Minnesota (5:5) um Kirk Cousins (341 Yards, drei TDs, kein Int.), Dalvin Cook (über 100 Total Yards, ein TD) und Justin Jefferson (169 Yards, zwei TDs) fanden gegen eine dieses Mal nach zuletzt starken Vorstellungen schwächelnde Packers-Defense stets Mittel und Wege, um zu Punkten zu kommen. Weil außerdem auch Green Bays derzeit etwas strauchelnder Oldie-Kicker Mason Crosby ein Field Goal vergab, reichte es nach einem wilden Finale zum 34:31-Sieg.

Randnotiz: Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous "EQ" St. Brown, zwischenzeitlich wieder von der Trainingsgruppe ins Team geholt, wurde beim Spiel der Käsestädter von A-Rod eingebunden und zeigte mit zwei Pässen für 43 sowie elf erlaufenen Yards eine gute Leistung.

Ravens drehen den Spieß noch um - Eagles rollen

Was war sonst noch los?

Beim Vergleich zwischen Chicago (3:7) und Baltimore (7:3) sah bis zum Schluss alles nach einem Sieg der Hausherren aus, zumal den Ravens an diesem Tag der erkrankte (laut Team kein Corona) Lamar Jackson fehlte. Allen voran der zwischenzeitliche eingewechselte Bears-Ersatzspielmacher Andy Dalton brachte seine Farben mit 201 Yards und zwei Touchdown-Pässen auf die Siegerstraße, doch Ravens-Backup Tyler Huntley schnürte in den finalen Minuten in seinem ersten NFL-Spiel als Starter nochmals einen Drive zusammen, der 22 Sekunden vor Ablauf der Uhr in einen kurzen Touchdown-Lauf von Devonta Freeman mündete.

Die Detroit Lions (0:9:1) blieben auch in Week 11 ohne Sieg, wehrten sich bei den Cleveland Browns (6:5) aber nach Kräften. Am Ende sollte in einer überschaubaren Partie aber Browns-Receiver Jarvis Landry entscheidend sein, der bei einem cleveren Spielzug über 16 Yards selbst in die Endzone lief. Auch Clevelands Running Back Nick Chubb überzeugte mit einem Score und zusätzlich 130 Total Yards. Amon-Ra St. Brown, Bruder von Packers-Profi "EQ", fing an diesem Sonntag von Week 11 vier Pässe von Starting Quarterback Tim Boyle (erster NFL-Start anstelle des verletzten Jared Goff mit unter 100 Yards und zwei Int.) für insgesamt nur magere 18 Yards.

Reichlich Punkte aufs Konto schaufelten noch die San Francisco 49ers (5:5) beim 30:10 bei den weiterhin schwachen Jacksonville Jaguars (2:8) um Top-Draftpick Trevor Lawrence (kein TD). Und auch die Philadelphia Eagles (5:6) zeigten sich freudig beim 40:29 gegen die New Orleans Saints (5:5), wo Quarterback Jalen Hurts zwar wenig via Passspiel erreichte (147 Yards), dafür aber dreimal selbst in die Endzone lief.