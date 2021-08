Scorer-Duell, Stuttgarter Ausfallerscheinungen und die Kruse-Ambivalenz: Das bringt der 3. Spieltag

Droht dem VfB Stuttgart ein Sturmausfall? Wird Hertha BSC Rekordhalter im Verspielen von Führungen? Und steht der VfL Wolfsburg vor einem dauerhaften Engagement? Die Themen des 3. Spieltags...

Haaland gegen Kramaric: Zwei Torjäger legen vor

Nimmt man Weltfußballer Robert Lewandowski aus der Wertung, dann treffen am Freitagabend in Dortmund vielleicht die beiden besten Stürmer der Bundesliga aufeinander: Erling Haaland führt die Scorerliste der Bundesliga mit zwei Toren und drei Vorlagen aktuell an, gefolgt von Hoffenheims Andrej Kramaric. Der Kroate erzielte zwar selbst noch keinen Treffer, kommt aber schon auf vier Assists - und hat eine hervorragende Erinnerung an den Signal-Iduna-Park: Beim 4:0 der TSG im Juni 2020 erzielte er alle vier Tore.

Wie schlägt sich Stuttgart ohne das Top-Duo?

Droht dem VfB Stuttgart die große Ausfallerscheinung? Neben Silas Wamangituka wird nun auch Sasa Kalajdzic den Schwaben längerfristig fehlen. Zusammen erzielten beide Spieler in der vergangenen Saison 27 Tore - darunter alle drei gegen den SC Freiburg, den Gegner am Samstagnachmittag. Ob der VfB nun im Sturm noch einmal nachrüstet? Vielleicht auch davon abhängig, wie sich die Offensivreihe im Südwest-Duell mit den Breisgauern präsentiert.

Ungleiche Spiele in Augsburg und Mainz - DSC und SGE im Duell der Sieglosen

Ungleiche Duelle finden zur gleichen Zeit in Augsburg und Mainz statt: Der FCA, als einziges Team bislang noch ohne eigenes Tor, trifft auf seinen absoluten Angstgegner Bayer 04 Leverkusen, gegen den er noch kein einziges der bislang 20 Bundesligaspiele gewinnen konnte - Bundesliga-Rekord!

Einen solchen hält übrigens auch Mainz 05, das mit 91 Prozent verwandelter Elfmeter die beste Quote vom Punkt aller aktuellen Bundesligisten aufweist. Am anderen Ende des Spektrums: die SpVgg Greuther Fürth mit 40 Prozent. Werden Nervenstärke oder Nervenflattern beim direkten Duell am Samstag auch zum Faktor?

Außerdem am Samstagnachmittag: Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt im Duell der Sieglosen - und der 1. FC Köln und der VfL Bochum im Duell der Euphorisierten.

Hertha winkt Negativrekord

Ungleiche Vorzeichen ziehen am Samstagabend über der Münchner Allianz Arena auf. Zu Gast beim Rekordmeister und Titelfavoriten ist das Tabellenschlusslicht Hertha, das sich zuletzt durch ein Führungsproblem hervortat: In den vergangenen drei Bundesligaspielen lag der Hauptstadtklub jeweils vorne - und verlor stets. Unterliegt Dardais Team auch in München nach Führung, wäre das ein neuer Bundesliga-Rekord.

Kruse gegen Gladbach: Ein ambivalentes Verhältnis?

Mit dem Ticket für die Gruppenphase der Conference League quasi sicher im Gepäck empfängt Union Berlin am Sonntagnachmittag Borussia Mönchengladbach, das eben diesen Platz in der Conference League am letzten Spieltag der Vorsaison noch an die Eisernen verloren hat - aufgrund eines Treffers von Max Kruse. Ob man dem Ex-Gladbacher bei der Borussia deshalb nachtragend ist - oder womöglich sogar dankbar? Angesichts der jüngsten Verletzungsmisere bei den Fohlen könnte sich ein freier Donnerstag als nicht gerade ungünstig erweisen.

Wolfsburg hofft auf dauerhaftes Gipfel-Engagement

Beschlossen wird der Spieltag am Sonntagabend mit dem Aufeinandertreffen zweier Champions-League-Teilnehmer: RB Leipzig ist zu Gast beim VfL Wolfsburg - dem aktuellen Tabellenführer der Bundesliga. Seit der Meisterschaft 2009 standen die Niedersachsen nur noch dreimal an der Spitze der Bundesliga - aber nie später als am 3. Spieltag. Klappt es diesmal mit einem dauerhaften Engagement auf dem Liga-Gipfel?