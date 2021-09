SCM-Weste makellos - Löwen schlagen Frisch Auf - Hannover unterirdisch

Der SC Magdeburg blieb auch im fünften Spiel der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Am Sonntag hatte Nachbar Leipzig an der Elbe das Nachsehen. Die Rhein-Neckar Löwen gewannen ebenso wie die fulminante HSG Wetzlar.

Der SC Magdeburg ist top in die Saison gestartet. imago images/Eibner

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Sieg zurückgemeldet. In ihrem vierten Saisonspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner gegen das bislang ungeschlagene Überraschungsteam von Frisch Auf Göppingen 37:32 (19:16) durch.

Durch den Sieg vor 4096 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena sind die Löwen in der Tabelle mit nun 4:4 Punkten Neunter. Göppingen verpasste den Anschluss an die Top Drei. Beste Werfer der Gastgeber waren Marcel Schiller und Andy Schmid mit je sieben Treffern. Den Gästen reichten auch elf Tore des überragenden Norwegers Kevin Maage Gulliksen nicht.

HSVH triumphiert auch in Stuttgart

Bereits zuvor hatte Tabellenführer SC Magdeburg in einer vorgezogenen Partie vom 5. Spieltag gegen den SC DHfK Leipzig seine weiße Weste gewahrt. Durch den Derbysieg thront die Mannschaft von Coach Bennet Wiegert mit 10:0 Punkten weiter an der Spitze. Der Coach hatte schon vor der Partie zu den Meisterschaftsambitionen der Bördestädter gesagt: "Ich kenne diesen Verein ziemlich gut und die Erwartungen sind immer groß. Das Glas ist immer halb leer und nie halb voll. Damit muss man lernen umzugehen."

Aufsteiger HSV Hamburg punktete zum dritten Mal in Folge: Die von Torsten Jansen trainierten Norddeutschen schlugen den TVB Stuttgart deutlich 34:26 (19:14) und festigten ihren Platz im gesicherten Mittelfeld.

22 Tore Unterschied in Wetzlar

Der HSG Wetzlar gelang gegen die TSV Hannover-Burgdorf ein Kantersieg. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke holt durch das nie gefährdete 38:16 (19:6) ihren zweiten Saisonsieg.

Die MT Melsungen holte im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Gudmundur Gudmundsson ihren ersten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke gewannen die ambitionierten Nordhessen unter der Leitung von Interimscoach Arjan Haenen hauchdünn 23:22 (10:7).



4. Spieltag

MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 23:22 (10:7)



Tore MT Melsungen: Kastening 9/2, K. Häfner 4, Kühn 4, Arnarsson 2, Jonsson 2, Allendorf 1, Pavlovic 1; TuS N-Lübbecke: Spohn 6, Skroblien 5/3, Baumgärtner 3, Kontrec 2, Petreikis 2, Ebner 1, Mrakovcic 1, Petrovsky 1, Strosack 1; Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg); Zuschauer: 2240; Strafminuten: 6 / 8; Disqualifikation: - / -

Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen 37:32 (19:16)



Tore Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher 8, Schmid 7/4, L. Nilsson 6, Ahouansou 5, Helander 4, Groetzki 3, Kirkelökke 2, Diocou 1, Lagergren 1; Frisch Auf Göppingen: Gulliksen 11, Schiller 8/5, Heymann 6, Kneule 4, Bagersted 1, Lindenchrone Andersen 1, Smarason 1; Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg); Zuschauer: 4096; Strafminuten: 8 / 4; Disqualifikation: - / -

HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 38:16 (19:6)



Tore HSG Wetzlar: Novak 6/1, Nyfjäll 6, Fredriksen 4, Mellegard 4, Rubin 4, Cavor 3, Holst 3/2, Mirkulovski 2, Srsen 2, Weissgerber 2, Danner 1, O. Klimpke 1; TSV Hannover-Burgdorf: Brozovic 3, Martinovic 3, Böhm 2, Hanne 2, Mävers 2, Feise 1, Fischer 1, J. Hansen 1, Juric 1; Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen); Zuschauer: 2486; Strafminuten: 6 / 10; Disqualifikation: - / -

5. Spieltag

SC Magdeburg - DHfK Leipzig 30:28 (16:11)



Tore SC Magdeburg: O. I. Magnusson 6/4, Mertens 5, Ph. Weber 5, Saugstrup 4, Bezjak 3, Gullerud 2, Chrapkowski 1, Hornke 1/1, G. T. Kristjansson 1, O¦Sullivan 1, Preuss 1; DHfK Leipzig: Krzikalla 8/7, Wiesmach 5, Binder 4, Witzke 4, Remke 2, Ernst 1, M. Gebala 1, Ivic 1, Mamic 1, Sunnefeldt 1; Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum); Zuschauer: 4554; Strafminuten: 4 / 6; Disqualifikation: - / -

10. Spieltag

TVB Stuttgart - HSV Hamburg 26:34 (14:19)



Tore TVB Stuttgart: Lönn 7, Pfattheicher 4, Jer. Müller 3, Zieker 3/2, Augustinussen 2, Hanusz 2, Peshevski 2, Weiß 2, Runarsson 1; HSV Hamburg: Forstbauer 5, Bergemann 4, Mortensen 4/3, Tissier 4, Weller 4/1, Axmann 3, Bauer 3, Walullin 3, F. B. Andersen 1, Gertges 1, Schimmelbauer 1, M. Späth 1; Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin); Zuschauer: 3903; Strafminuten: 8 / 8; Disqualifikation: - / -