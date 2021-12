SCM schlägt Nasice - Lemgo verliert in Dänemark

Der verlustpunktfreie Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg hat in der European League einen souveränen Sieg gefeiert, dagegen kassierte Pokalsieger TBV Lemgo Lippe im sechsten Gruppenspiel die zweite Niederlage.

Der SCM ließ Nexe Nasice beim 32:26 (19:14) keine Chance und löste die Kroaten als Tabellenführer der Gruppe C ab. Der Einzug ins Achtelfinale dürften dem ersten deutschen Champions-League-Gewinner (2002) kaum noch zu nehmen sein.

Bei Magdeburg traf Nationalspieler Philipp Weber am häufigsten (6), ihm folgte Lukas Mertens (5). Erfolgreichster Schütze des Spiels aber war Fahrudin Melic, der für die Gäste acht seiner neun Würfe im Tor unterbrachte.

Dies gilt auch für Lemgo, trotz der 28:34 (10:15)-Niederlage bei GOG Gudme aus dem Land von Weltmeister Dänemark. Mit acht Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann immer noch komfortable sechs Zähler vor Rang fünf. Die besten vier Teams der vier Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Bjarki Mar Elisson (8) und Lukas Zerbe (6) waren die besten Werfer bei Lemgo. Erfolgreichster Schütze der Partie war beim siebenmaligen dänischen Meister Emil Madsen (9).

Drei schlechte Phasen von Lemgo waren eine zu viel

"Die erste Anfangsphase haben wir total verschlafen, kämpfen uns dann mit viel Aufwand zurück ins Spiel und haben dann vor der Halbzeit die zweite schlechte Phase, in der wir das Spiel herschenken", sagte TBV-Trainer Florian Kehrmann. "Dann war die Hypothek zur Halbzeit schon sehr hoch. Trotzdem haben wir es irgendwo geschafft, im Spiel zu bleiben, kämpfen uns wieder auf ein Tor heran. Ab der 40. Minute kam dann die dritte schlechte Phase. Irgendwann konnten wir das nicht mehr auffangen und letztendlich haben wir auch verdient verloren."

Die Partie der Füchse Berlin am Dienstag bei Pfadi Winterthur in der Schweiz musste wegen sieben Coronafällen im Team des Bundesligisten abgesagt werden. Die komplette Füchse-Mannschaft befindet sich in einer Selbstisolation.