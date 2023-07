Scienzas neuer Anlauf in Ulm - Vorfreude bei Reichert

Leonardo Scienza nimmt nach seinem Wechsel aus Magdeburg beim SSV Ulm 1846 einen neuen Anlauf, den Christoph Maier nicht mehr beim Aufsteiger machen wird. Indes fiebert Johannes Reichert schon jetzt dem Auftakt entgegen.

Will bei Ulm wieder hoch hinaus: Leonardo Scienza. IMAGO/Eibner

Beim torlosen Test gegen Eintracht Frankfurt II stand Christoph Maier schon nicht mehr auf dem Platz. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der in der Aufstiegssaison zwölfmal eingesetzt wurde, aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, schloss sich auf Leihbasis Regionalligist TSV Steinbach Haiger an.

Während Maier weg ist, geht es für den Ex-Schalker Leonardo Scienza nach einem glücklosen Jahr in Magdeburg darum, wieder Anschluss zu finden. "Wenn er physisch und für unsere Spielidee bereit ist, ist er einer von vielen, die unserem Spiel etwas geben können", erklärte Trainer Thomas Wörle.

Bereit war der Stürmer in Magdeburg nicht wirklich, nach elf Einsätzen - keiner über die volle Distanz - trennten sich die Wege des Brasilianers und des FCM schon wieder. Scienza absolvierte letztmals im November 2022 ein Zweitligaspiel, danach fand er beim Zweitligisten wohl aufgrund von Unstimmigkeiten mit Trainer Christian Titz keinen Platz mehr.

Ich freue mich riesig, wenn der Schiedsrichter anpfeift, und der SSV Ulm wieder im Profifußball vertreten ist. Johannes Reichert

In Ulm will Scienza nun wieder durchstarten, beim Test gegen Frankfurts Zweitvertretung durfte er sich eine gute Viertelstunde präsentieren. "Ich habe lange Zeit nicht mehr auf diesem Niveau gespielt. Das Gefühl am Ball war besser, als ich es erwartet hatte", kommentiert Scienza seine Auftritte bislang beim Aufsteiger.

Bei Reichert steigt die Vorfreude

Bei dem steigt die Vorfreude auf die 3. Liga, insbesondere bei Kapitän Johannes Reichert, auch wenn die Partie gegen Frankfurt nicht zufriedenstellend verlief. "Wir kamen nicht in unsere Abläufe rein, offensiv wie defensiv", meinte der Abwehrspieler, "es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben". Dennoch ist der 32-Jährige mit der Vorbereitung insgesamt "sehr zufrieden", die Ligaspiele können kommen.

Am 6. August (13.30 Uhr) kommt der 1. FC Saarbrücken. "Die Vorfreude auf Saarbrücken ist riesig. Wir können es alle kaum erwarten", so Reichert. "Ich freue mich riesig, wenn der Schiedsrichter anpfeift, und der SSV Ulm wieder im Profifußball vertreten ist."