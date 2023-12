Scienza im Interview: "Ich steche heraus, aber …"

Bei Aufsteiger Ulm hat er den besten Notenschnitt aller Drittligaspieler: Im kicker erklärt Leo Scienza seine Entwicklung zum Topscorer - und warum er nun gegen Dortmund besonders motiviert ist.

Mit dem SSV Ulm bestreiten Sie heute ein besonderes Spiel, Herr Scienza.

Genau, als Schalke-Fan bin ich gegen Dortmund äußerst motiviert, auch wenn es "nur" gegen die Zweite geht.

Liegt das an den beiden Spielzeiten, die sie bis vor zwei Jahren in Gelsenkirchen verbrachten?

Nicht nur. Schon als Kind in Brasilien kannte ich neben den Bayern und Dortmund nur den FC Schalke in Deutschland.

Sie müssen damals im Teenager-Alter gewesen sein.

Richtig, es war die Zeit, als S04 noch Dauergast in Europa war, mit Stars wie Raul und Huntelaar.

Mit Letzterem standen Sie sogar gemeinsam auf dem Feld.

Ja, aber nur auf dem Trainingsplatz. Das war eine total verrückte Erfahrung, als Spieler der zweiten Mannschaft mit solch einem Star zu trainieren. Damals holte mich Manni Dubski, der Scout der U 23, nach Schalke. Ihm bin ich bis heute dankbar.

Nun sind Sie aber in Ulm und gehören selbst zu den Leistungsträgern.

Das stimmt, ich steche vielleicht gerade jetzt heraus, aber das könnte ich nicht ohne meine Mitspieler.

Ich habe mich mit dem Trainer einfach nicht gut verstanden.

Mit 2,38 haben Sie den besten Notenschnitt vor Verls Oliver Batista Meier und Hachings Keeper René Vollath (beide 2,47).

Das stimmt und freut mich auch außerordentlich. Aber es braucht eben immer Kollegen, die einen unterstützen, die für mich mitrennen, mir die Bälle so auflegen, wie ich sie brauche, kurz gesagt: Der Star ist hier in Ulm wirklich die Mannschaft.

Aber das kann doch nicht der einzige Grund für Platz 4 und 29 Punkte nach 17 Spielen sein. Auch noch als Aufsteiger.

Aber es ist der größte Faktor. Möglicherweise haben uns die Gegner anfangs noch unterschätzt, dazu kam Glück, die Eingespieltheit und das Selbstvertrauen.

Das aber nur durch positive Ergebnisse kommt. Zwischen dem 13. und dem 15. Spieltag setzte es drei Niederlagen. Seitdem gewannen Sie gegen Freiburg und Köln.

Das stimmt, wir haben eine starke Mentalität und ein paar richtig gute Kicker im Team.

Vor allem mit Dennis Chessa, Ihrem Pendant auf der rechten Offensivseite bilden Sie eine gefährliche Flügelzange.

Wir verstehen uns gut, wissen, was der andere machen kann und will. Er ist ein super Nebenmann.

Reicht es für den Aufstieg?

Als Fußballer will man immer das Maximum. Wenn wir bis zum Schluss im Aufstiegskampf dabei sind und Platz 3 noch erreichen können, nehmen wir das natürlich mit.

Sie schossen schon häufiger aufs Tor, indem Sie über links kamen, nach innen zogen und dann ins lange Eck abschlossen. Quasi ein spiegelverkehrter Robben. Zuletzt gelang das beim 2:0 in Köln. Kommt Ihnen da Ihre Beidfüßigkeit zugute?

Auf jeden Fall. Und natürlich übe ich solche Dinge auch und trainiere viel, damit derlei Schüsse klappen.

Stichwort klappen: In Ulm klappt es nun sehr gut, Sie haben in 15 Spielen fünf Tore erzielt. Zuvor in der 2. Liga beim FC Magdeburg schafften Sie den Durchbruch jedoch nicht.

Ich habe elf Spiele gemacht, mag den Verein und die Fans dort, ich habe mich mit dem Trainer einfach nicht gut verstanden.

Danach spielten sie nur noch in der Reserve, 6. Liga …

Das war sehr bitter, getroffen habe ich aber trotzdem.

Dann wechselten Sie nach Ulm, obwohl Sie auch andere Angebote hatten.

Richtig, hier hat man sich wirklich um mich bemüht, mir gefällt die Stadt, ich mag meine Mitspieler, sie haben mich direkt unglaublich nett aufgenommen. Sie sind noch immer sehr warmherzig zu mir.