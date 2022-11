Science-Fiction: Dänemarks Coach würde mit Eriksen gern etwas anstellen

Wie wichtig Christian Eriksen für die dänische Nationalmannschaft ist, ist schon mehrmals unterstrichen worden. Allen voran von Nationaltrainer Kasper Hjulmand, der sein Loblied nun aber noch um eine Strophe erweitert hat.

Der WM-Auftakt der Dänen war ohne Frage überschaubar, beim 0:0 gegen Tunesien hatten die Nordafrikaner als Außenseiter sogar den besseren Fußball gezeigt. Allen voran Spielmacher Christian Eriksen, der im vergangenen Jahr bei der EM 2021 einen Herzstillstand erlitten und seine Karriere im Anschluss mit einem Herzschrittmacher fortgesetzt hatte, drückte dem Spiel nur selten seinen Stempel auf.

Das hatte seinen Trainer Kasper Hjulmand aber nicht daran gehindert, seinem bei Manchester United spielenden Kapitän ein großes Lob auszusprechen - zumal es dessen Comeback auf ganz großer Bühne gewesen war (kicker-Note 3,5): "Christian kann alles gut. Wir hatten gehofft, dass wir ihm mehr Bälle liefern."

Das soll sich nun am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) ändern, wenn die Dänen ihr zweites Spiel bestreiten müssen - und zwar gegen niemand Geringeres als den amtierenden Weltmeister Frankreich (4:1 gegen Australien zum Start).

"Christian ist das Herzstück dieses Teams"

Auch hier legen die Dänen nun viel in die Hände - oder besser an die Füße - von Eriksen, der mit seiner Klasse am Ball und etwa auch bei Standards der Partie gegen den Titelverteidiger seinen Stempel nun wirklich aufdrücken soll. Bezüglich des 30-Jährigen verlor sich Coach Hjulmand, der zwischen 2014 und 2015 Bundesligist Mainz schon betreut hatte, in einem Science-Fiction-Gedankenspiel. Er sagte nämlich: "Ich würde ihn gern klonen. Ich hätte ihn gern hinten im eigenen Strafraum und vorne vor dem anderen Tor."

Denn, so Hjulmand weiter: "Ich habe schon an meinem ersten Arbeitstag als Nationaltrainer das gleiche gesagt wie mein Vorgänger Age Hareide und dessen Vorgänger Morten Olsen: Christian ist das Herzstück dieses Teams. Er ist der Rhythmus unseres Teams. Er versteht die Spielweise und den Fußball, er versteht die Intensität eines Matches."

Und intensiv wird es werden, das machte der Trainer von "Danish Dynamite" am Tag vor dem Kracher gegen die Franzosen klar: "Frankreich hat eine unglaubliche Anzahl an Top-Spielern. Die Möglichkeiten und das Talent, das den Franzosen zur Verfügung steht, sind spektakulär. Ich habe großen Respekt vor Frankreich, aber wir wissen auch, wie stark wir sind. Wenn wir das Maximum abrufen, haben wir eine Chance auf ein gutes Ergebnis." Geklont werden kann Eriksen schließlich (noch) nicht.

Was Dänemark allerdings Hoffnung machen dürfte, ist der Fakt, dass die Skandinavier in diesem Jahr die Equipe Tricolore um Stars wie Kylian Mbappé schon zweimal (!) geschlagen haben - 2:1 und 2:0 in der Nations League.

Der Direktvergleich zwischen Dänemark und Frankreich im Überblick