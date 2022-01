Schwolow zum aberkannten Tor: "Das ist lächerlich"

Hertha spielte am Samstag 0:0 in Wolfsburg. Die Berliner erzielten zwar einen Treffer, der aber ganz zum Unmut von Keeper Alexander Schwolow nicht zählte.

Die Berliner starteten nicht gut ins Spiel, agierten sehr passiv und ließen zwei 100-prozentige Chancen der Wolfsburger zu. "Wir wollten höher draufgehen, aktiver sein", gab Keeper Schwolow nach der Partie bei "Sky" zu. "Wolfsburg hat gute Diagonalbälle gespielt und uns auseinandergezogen. Dann haben wir uns gefangen, gegen Ende der ersten Hälfte wurde es besser. Die ein oder andere Konterchance müssen wir besser ausspielen."

Die Berliner erzielten auch ein Kopfballtor durch Niklas Stark, das allerdings nicht zählte, da Schiedsrichter Robert Hartmann zuvor ein leichtes Schieben von Jurgen Ekkelenkamp gegen Jerome Roussillon geahndet hatte. "Das war ein Foul an Roussillon oder was?", fragte Schwolow nach Ansicht der Bilder nach der Partie ungläubig nach. Die Einschätzung des 29-Jährigen war klar: "Das ist schon ein bisschen lächerlich. Ich finde das fragwürdig, aber das können wir nicht ändern. Mit der Führung auswärts hättest du dann natürlich anders spielen können, deswegen ist es natürlich bitter, dass die Entscheidung gegen uns gefallen ist."

Und der direkt beteiligte Ekkelenkamp blickte auf die Bilder und sagte nur kopfschüttelnd: "Das ist unglaublich, das ist unglaublich."

Währen die Hertha in dieser Situation Pech hatte, hatte sie in einer anderen Glück, denn nach einem Duell zwischen Jordan Torunarigha und Renato Steffen im Sechzehner hätte es auch Elfmeter für die Wölfe geben können. In Summe war es ein gerechtes Remis, ein Highlight war dieses Spiel jedoch nicht. "Das Ergebnis passt schon zum Spiel", fand auch Schwolow. "Wir waren heute insgesamt nicht zwingend genug."

Zwei Highlights nächste Woche

Zwingender wollen die Berliner am Mittwoch (20.45 Uhr) sein, dann da steht im Pokal-Achtelfinale das Derby gegen Union auf dem Programm. Am Sonntag darauf (17.30 Uhr) folgt das Bundesliga-Heimspiel gegen die Bayern. "Das Pokalspiel gegen Union wird ein richtig heißer Tanz, dann geht es gegen die Bayern weiter. Erstmal fokussieren wir uns jetzt auf das Derby und wollen unbedingt gewinnen", so Schwolow.