Schwolow befeuert Torwart-Diskussion

Mit seinem Patzer gegen Frankfurt hat Alexander Schwolow die Diskussion um einen abermaligen Torhüter-Tausch bei Schalke befeuert. Derweil hat Thomas Reis betont, im Vorfeld des Saisonfinals kein Trainingslager aufschlagen zu wollen.

Schalke 04 will nichts unversucht lassen, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen - der erst recht nach Stuttgarts Sieg in Mainz akut gefährdet ist. Nicht einmal den Relegationsrang kann der auf den vorletzten Platz abgerutschte Aufsteiger noch aus eigener Kraft erreichen. Intern soll es bei den Königsblauen Überlegungen gegeben haben, vor dem Saisonfinale in Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Kurzzeit-Trainingslager zu beziehen.

Trainer Thomas Reis hat nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt allerdings betont, am bisherigen Rhythmus festhalten zu wollen. "Ich habe nicht vor, an den Abläufen etwas zu verändern", sagte der Coach - und schränkte im Nachsatz ein: "Es sei denn, die Mannschaft möchte das."

Fährmann dürfte rechtzeitig fit werden

Wer gegen Leipzig im Tor steht, ist offen. Alexander Schwolow hat die Diskussion um einen abermaligen Torwart-Tausch neu befeuert. Er leistete sich gegen Frankfurt beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Daichi Kamada einen groben Schnitzer, als Folge wurden bei den Königsblauen sofort wieder Zweifel laut, ob der von Hertha BSC ausgeliehene Schlussmann der Richtige ist für das bedeutungsvolle Spiel in Sachsen.

Gegen Frankfurt hat es für Ralf Fährmann nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht für einen Platz im Kader gereicht, bis zum Spiel gegen den Champions-League-Qualifikanten dürfte der Mann, der zur Rückrunde von Reis zur neuen Nummer 1 ernannt worden war, aber wieder einsatzfähig sein.

Zalazars Unmut

Direkt nach dem Spiel versuchte der Trainer Schwolow in Schutz zu nehmen. "Wenn man sich den Gegentreffer anschaut, sieht man, dass es mehrere Möglichkeiten gab, den Gegner gar nicht erst an unseren Strafraum herankommen zu lassen", sagte Reis, doch man hatte das Gefühl, dass er sich einen weiteren Wechsel zwischen den Pfosten in den nächsten Tagen reiflich überlegen wird.

Nachdem Schwolow, der in den 17 Hinrundenspielen 41 Gegentore hinnehmen musste, den verletzten Fährmann in der Partie gegen Hertha BSC (5:2) Mitte April ersetzen musste, legte er durchaus Konstanz an den Tag. Bei Kamadas Schuss rutschte der Ball nun aber unter seinem Körper hindurch. Manche Mitspieler trösteten ihn umgehend, etwa Alex Kral, andere taten ihren Unmut mittels Gesten deutlich kund, etwa Rodrigo Zalazar.