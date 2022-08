Lagenschwimmerin Zoe Vogelmann hat bei den Europameisterschaften in Rom den geteilten siebten Platz über 400 Meter belegt. Die 18-Jährige schlug am Samstag nach 4:49,38 Minuten an und war damit genauso schnell wie Katie Shanahan aus Großbritannien.

Nur den siebten Platz für Lagenschwimmerin Zoe Vogelmann. IMAGO/Eibner