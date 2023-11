Schwieriges Restprogramm vor Pause: SG Barockstadt richtet Blick nach unten

Quo vadis, SG Barockstadt? Der Südwest-Regionalligist hätte sich mit einem Sieg beim FC-Astoria Walldorf in der Spitzengruppe festigen können. Stattdessen geht der Blick Richtung Abstiegszone.

Die SG Barockstadt zeigt in dieser Saison zwei Gesichter. Das starke Heimgesicht - die SGB ist mit durchschnittlich 2,44 Punkten pro Spiel Erster in der Heimtabelle - können die Osthessen nicht in der Fremde präsentieren. Nur sieben Punkte in neun Partien, zudem die vergangenen vier Gastauftritte allesamt verloren.

Oftmals hätte die SG Barockstadt den Schritt in die Spitzengruppe gehen können, machte sich selbst jedoch immer wieder die Tür zu - so auch am Samstag. Das 1:2 beim FC-Astoria Walldorf war unnötig. Der frühen, verdienten Führung durch Toptorschütze Marius Köhl folgte der prompte Ausgleich durch Boubacar Barry und eine Viertelstunde später das Siegtor von Marcel Carl.

Vor allem bei den Gegentreffern offenbarte Fulda Schwächen. "Einfache lange Bälle", resümierte Trainer Sedat Gören und ging noch näher in die Analyse: "Die Führung war gut, doch das 1:1 kassieren wir viel zu schnell. Wir haben keine Ordnung, nehmen an der Außenlinie die Tiefe nicht auf. Natürlich haben wir Spieler, die attackieren und Fußball spielen wollen. Zum Sport gehört allerdings auch die Defensivarbeit. Letztlich hat uns das die Niederlage beschert."

Neben den genannten Punkten fehlte der SGB obendrauf das Abschlussglück. "Vier, fünf richtig gute Chancen" sah Gören, dessen Mannen an Walldorfs Keeper Jerik von der Felsen verzweifelten. Trotz Überzahl - Tim Fahrenholz sah nach 57 Minuten die Gelb-Rote Karte - konnte die SG Barockstadt das Defensivbollwerk nicht knacken. "Wir wurden zu schnell ungeduldig und haben lange Bälle gespielt. Das war simpel zu verteidigen", konstatierte Gören.

Drei schwierige Spiele zum Jahresausklang

Statt die verbleibenden drei Spiele bis zur Winterpause in gewisser Weise genießen zu können, stehen die Osthessen wieder in der Pflicht. Am Mittwoch kommt der Bundesliga-Nachwuchs des VfB Stuttgart in die Johannisau, wenige Tage später der SGV Freiberg, ehe die Partie beim DFB-Pokal-Achtelfinalisten FC Homburg das Jahr beschließt. Drei Teams aus den Top-Vier der Regionalliga Südwest.

Vermeintliche Spitzenspiele für den Tabellensechsten. Doch Gören betont, dass der Blick nach unten geht. Da mit Waldhof Mannheim und Freiburg II zwei der Regionalliga Südwest zugeordnete Teams in der 3. Liga auf Abstiegsplätzen stehen, muss von fünf Absteigern ausgegangen werden. Die Sinne bei der SG Barockstadt sind bei nur sechs Zählern Vorsprung geschärft.