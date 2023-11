Schwieriger "Neubeginn" für Schalding-Heining

Ende September wurde der SV Schalding-Heining aus der Bahn geworfen und hat seither schwierige Wochen hinter sich. Am Samstag gegen Memmingen endete die lange Sieglos-Serie, auch die Personalsituation entspannt sich leicht, wenngleich Schaldings "Harry Kane" noch etwas länger fehlt.

Jubelnde Spieler, strahlende Verantwortliche - das hat es seit dem 22. September nicht mehr gegeben beim SV Schalding-Heining. Doch im letzten Heimspiel des Jahres stoppten die Passauer Vorstädter ihre neun Spiele andauernde Sieglos-Serie (die drei Punkte aus dem Fürth-Spiel wurden Schalding am Grünen Tisch zugesprochen, sportlich unterlag der SVS der Kleeblatt-Reserve 0:3) und atmeten nach dem 2:1 im so wichtigen Kellerduell gegen den FC Memmingen ganz tief durch. "Die Erleichterung bei allen Beteiligten ist natürlich riesig", sagt Trainer Stefan Köck und fügt an: "Mich freut es wahnsinnig für meine Mannschaft, dass sie sich für den großen Aufwand, den wir die ganze Zeit betreiben, endlich wieder belohnen konnte."

Enorme personelle Probleme hatten den Aufsteiger nach einer sehr guten Phase inklusive drei Heimsiegen in Folge vor rund zwei Monaten aus der Bahn geworfen. Coach Köck musste "quasi wieder bei Null anfangen", wie er erzählt. "Wir hatten einen holprigen Saisonstart. Dann haben wir etwas umgestellt, gerade unser Offensivspiel hat daraufhin sehr gut funktioniert. Doch dann kam wieder ein Cut, wir mussten uns komplett umstellen, es war fast wie ein Neubeginn."

Gallmeier kehrt im Winter zurück

Vor allem nach vorne ging kaum noch etwas in Schalding, magere fünf Tore konnte der SVS in neun Spielen erzielen. Dass Angreifer Patrick Drofa nach zweimonatiger Verletzungspause zurück ist, hat schon gegen Memmingen für neuen Schwung gesorgt. Markus Gallmaier, der Toptorjäger der letzten Jahre, wird dagegen erst nach dem Winter wieder einsteigen. "Wenn er bei Schalding ausfällt, ist das in etwa so, wie wenn der FC Bayern ohne Harry Kane spielen müsste", zog jüngst Vilzings Trainer Josef Eibl, der zehn Jahre beim SVS als Spieler tätig war, einen vielsagenden Vergleich.

Trotz der kritischen sportlichen Lage war die Moral im Schaldinger Lager stets intakt, die Stimmung im Team gut, betont Köck. Das bestätigt auch der 1. Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Wagner, der nach dem Memmingen-Spiel viel Lob für die Mannschaft parat hatte. "Wenn ich sehe, wie die tagtäglich schuften, in jedem Training Gas geben, dann stimmt mich das zuversichtlich für einen positiven weiteren Saisonverlauf. Außerdem waren wir ja nie weit weg, es haben nur Kleinigkeiten gefehlt."

Der hat nie gejammert, nie etwas gefordert. Wolfgang Wagner, 1. Vorsitzender, über Stefan Köck

Beeindruckt zeigte sich Wagner auch von seinem Trainer. "Der hat nie gejammert, nie etwas gefordert. Im Gegenteil: Er hat umso härter gearbeitet, extrem akribisch Training und Spiele vorbereitet, viel mit dem Team gesprochen. Das hat mir sehr imponiert." Köck könne sich in Schalding ausschließlich auf die Arbeit mit seiner Mannschaft konzentrieren, da er - auch bei einer wie zuletzt anhaltenden Negativserie - die volle Rückendeckung der Verantwortlichen spüre, so Wagner. "Bei uns gibt es da keine Diskussionen, keine Unruhe. Wir stehen voll hinter ihm."

Auch wenn man großes Vertrauen in den aktuellen Kader habe, schloss Wagner Verstärkungen im Winter nicht aus. Er sagt: "Punktuell kann es schon ein, dass wir nachbessern, wenn sich die Möglichkeit ergibt." Trotz fünf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist der Glaube an den Klassenerhalt ungebrochen am Reuthinger Weg. "Meine Mannschaft ist extrem willig, lernt stets dazu. Und wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Ich bin daher fest davon überzeugt, dass wir am Ende vier Mannschaften hinter uns lassen werden", sagt Stefan Köck. Und wenn nicht? "Dann schaffen wir es über die Relegation. Aber damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht."