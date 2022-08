"Schwieriger Moment": Nadal holprig in Runde zwei

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal mit etwas Mühe in die zweite Runde der US Open eingezogen.

Hatte zum US-Open-Auftakt seine liebe Mühe: Rafael Nadal. Anadolu Agency via Getty Images

"Mein erstes Match hier in New York seit drei Jahren, Night Session - das ist immer aufregend. Aber ich habe diesen schwierigen Moment überwunden", sagte der 36 Jahre alte Spanier, nachdem er beim 4:6, 6:2, 6:3 und 6:3 gegen den Australier Rinky Hijikata härter kämpfen musste als erwartet. Hijikata war nur dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei.

"Es war so ein Tag, an dem man seinen Job machen muss, und das habe ich getan. Darüber bin ich froh", sagte der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner. Nach dem ersten Break gegen ihn sei er "etwas nervös" geworden. "Aber dann habe ich besser gespielt", meinte Nadal, der zudem auf seine längere Spielpause nach der Bauchmuskelverletzung aus dem Wimbledon-Halbfinale verwies: "Es war mehr oder weniger mein zweites Spiel in 50 Tagen."