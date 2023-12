"Schwierige Phase": Arnautovic glänzt als Vorbereiter - und wird emotional

Marko Arnautovic hat am Samstag mit einem sensationellen Assist für Begeisterung gesorgt. Nach seinem Geniestreich wurde der Inter-Stürmer emotional.

Inter-Angreifer Marko Arnautovic hat seine Klasse beim 2:0-Heimsieg gegen Lecce kurz vor Weihnachten noch einmal vollumfänglich aufblitzen lassen. Der 34-jährige Österreicher bereitete den zweiten Treffer von Nicolo Barella (78.) mit einem traumhaften Hackenpass vor und sorgte nach zuletzt durchwachsenen Monaten - Arnautovic war im Herbst mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel ausgefallen - somit auch für ein persönliches Erfolgserlebnis.

"Ich spreche jeden Tag mit meinen Teamkollegen. Sie wissen, dass es im Moment schwierig für mich ist. Ich kann ihnen nur danken. Danke an mein Team, danke an den Verein", erklärte Arnautovic, der gegen Lecce anstelle des verletzten Lautaro Martinez in der Startelf stand, im "DAZN"-Interview unter Tränen.

Barella lobt Arnautovic in höchsten Tönen

Von Kapitän Barella erhielt Arnautovic nach der mustergültigen Vorarbeit ein Sonderlob: "Das war ein unglaublicher Assist. Was das Spielverständnis mit dem Rücken zum Tor angeht, ist er einer der besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe." Arnautovic wurde nach der Aktion auch von allen weiteren Mitspielern beglückwünscht.

"Sie wissen, dass ich mich in einer schwierigen Phase befinde. Es war schwierig, gesund zu werden, aber jetzt komme ich langsam wieder in Form", meinte Arnautovic, der in der ersten Halbzeit noch zwei Großchancen auf die Führung ausgelassen hatte. Dennoch war Inters Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Mit vier Punkten Vorsprung auf Juventus liegen die Mailänder in der Serie A weiterhin an der Tabellenspitze.