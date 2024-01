Schwerwiegende Abgänge, doch "die Chemie stimmt": Düren startet zuversichtlich ins neue Jahr

Mit der Partie gegen Rödinghausen startet der 1. FC Düren am Samstag (14 Uhr) ins Pflichtspiel-Jahr 2024. Höchste Zeit für einen Winter-Check.

Carsten Wissing (Bild) und Martin grund werden auch in der Rückrunde beim 1. FC Düren an der Seitenlinie stehen. IMAGO/Nordphoto

Das Trainer-Duo: Seit Dienstagabend ist es hochoffiziell: Carsten Wissing (30) und Martin Grund (33) bleiben das Trainergespann des 1. FC Düren. Auf der Präsidiumssitzung wurde das bisherige Interims-Duo als Dauerlösung bestätigt. "Die Vereinsführung steht voll hinter ihnen", sagt Klubchef Wolfgang Spelthahn. "Aber noch viel wichtiger: die Mannschaft auch. Wenn man zwei solche Trainertalente in den eigenen Reihen hat, muss man ihnen eine Chance geben."

Vorerst bis zum Sommer. Schon Anfang Januar hatte Geschäftsführer Matthias Georg die Trainerdiskussion quasi für beendet erklärt, indem er Wissing und Grund das uneingeschränkte Vertrauen aussprach.

Parallelen zu Schommers

Auch die Mannschaft hatte sich nach dem Abgang von Boris Schommers zum MSV Duisburg im Oktober stets für eine interne Lösung stark gemacht, nämlich für die beiden vorherigen Co-Trainer. "Die Chemie stimmt einfach", sagt Abwehrchef Mario Weber. "Und was die Spielphilosophie angeht, ticken Carsten und Martin ganz ähnlich wie Boris. So konnten wir nahtlos an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen." Wenn auch nicht an den Saison-Punkteschnitt unter Schommers (2,0). Nach dessen Abgang holte man 1,22 Zähler pro Partie.

Der "Glücksfall": Matthias Georg (36) berät seit dem 1. Oktober das Präsidium. Spelthahn bezeichnet ihn als "eierlegende Wollmilchsau. Er ist und bleibt ein Glücksfall für uns." Kein Wunder, dass der zum 31. Dezember auslaufende Vertrag um ein halbes Jahr verlängert wurde. "Er ist unser hauptamtlicher Geschäftsführer, der auch Aufgaben eines Sportdirektors übernimmt", erklärt Spelthahn.

Letzterer Posten ist seit Schommers’ Abgang vakant. Demnach wickelte der Ex-Geschäftsführer der Kickers Offenbach auch die Dürener Wintertransfers ab und bewies dabei laut Spelthahn "ein exzellentes Händchen".

Schwerwiegende Abgänge

Die Abgänge: Mit Kevin Goden (24) und Anas Bakhat (23) verlor Düren das Herzstück der Offensive. "Kevin war eindeutig zu Höherem berufen", so Spelthahn über den Mann mit den fünf Bundesliga-Einsätzen. Der pfeilschnelle Angreifer verbuchte in dieser Saison mehr Scorerpunkte (zwölf Treffer, sieben Assists) als Einsätze (16) und stürmt nun für den Drittligisten Waldhof Mannheim. Goden war vor einem Jahr ebenso von Schommers nach Düren gelotst worden wie Spielmacher Bakhat.

Die Alemannia ist eine andere Hausnummer. Mit dieser Fanbase und diesem Stadion gehört sie in die 2. Liga. Klubchef Wolfgang Spelthahn kann den Abgang von Anas Bakhat nach Aachen nachvollziehen

Auch der Ex-Profi des 1. FC Kaiserslautern blühte unter seinem einstigen Mentor auf (drei Treffer, sechs Vorlagen) und wechselte nun zum Ligarivalen Aachen. Zum Verständnis der Dürener. "Die Alemannia ist eine andere Hausnummer", so Spelthahn. "Mit dieser Fanbase und diesem Stadion gehört sie in die 2. Liga."

Die Zugänge: Abdul Fesenmeyer (22/TSG Hoffenheim II) und Simon Breuer (20/1. FC Köln II) kamen jeweils ablösefrei und sollen die Lücke schließen, die Goden und Bakhat hinterlassen haben. Wissing lobt Breuer als "technisch starken Spieler, der immer für einen Überraschungsmoment gut ist". Mittelstürmer Fesenmeyer kenne die Regionalliga West von seinen Stationen FC Schalke 04 II sowie KFC Uerdingen und vereine "Wucht, Tempo und Tiefgang". Mit der Verpflichtung von Leon Schübel (19/SV Straelen) reagierte der Tabellensechste auf die schwere Schulterverletzung von Ersatzkeeper Max Schreiber.

Gewappnet für den Pflichtspielauftakt

Die Generalprobe: Nach den Testspielsiegen beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt (4:2), Sechstligisten Verlautenheide (5:2) und Fünftligisten Freialdenhoven (3:0) meisterte Düren auch die Generalprobe gegen den Südwest-Regionalligisten TuS Koblenz (2:1). Kapitän Adam Matuschyk ist trotzdem "froh, dass es endlich wieder ernst wird. Die Vorbereitung ist und bleibt die nervigste Zeit für einen Fußballer."