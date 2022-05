Schwerstmögliches Los: Kiel trifft im Champions-League-Halbfinale auf Barça

Seit Dienstagvormittag steht fest: Der THW Kiel trifft im Champions-League-Halbfinale auf Titelverteidiger Barcelona, der Nordrivale Flensburg-Handewitt in der Runde der letzten Acht ausgeschaltet hatte.

Es war ein dramatisches Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, in dem sich der THW in die Runde der letzten Vier hievte. Das 33:32 vor eigenem Publikum bezahlten die Kieler allerdings teuer: Kreisläufer Hendrik Pekeler riss sich die Achillessehne und wird lange ausfallen. Und doch bleibt für den deutschen Rekordmeister beim Finalturnier in Köln am 18. und 19. Juni die Chance für den nächsten großen Wurf nach 2020.

Beim Final Four wartet auf den THW im Halbfinale der schwerstmögliche Gegner mit Titelverteidiger FC Barcelona. Die Katalanen marschieren abermals durch Liga und Champions League, haben im Viertelfinale bereits Nordrivale SG Flensburg-Handewitt das Nachsehen gegeben. Im anderen Halbfinale stehen sich der ungarische Spitzenklub Veszprem und das polnische Schwergewicht Kielce um Nationaltorhüter Andreas Wolff gegenüber.

Die Halbfinals steigen am 18. Juni. Tags darauf stehen das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel um die begehrte Champions-League-Trophäe an.