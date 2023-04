Schwerste Phase bei Benfica: "Großer Unterschied" gibt Schmidt zu denken

In Italien rechnen schon alle mit einem Mailänder Derby im Halbfinale der Champions League. Benfica-Coach Roger Schmidt glaubt trotz der schwersten Phase seiner bisherigen Amtszeit an sein Team.

Wegen der konstant inkonstanten Auftritte in der Serie A überraschte das Ergebnis im Hinspiel nicht nur Fans in Italien: Inter Mailand gewann das erste Viertelfinalduell bei Benfica Lissabon mit 2:0 und stieß das Tor zum Halbfinale weit auf. Nicolo Barella traf per Kopf, Romelu Lukaku vom Punkt. Benfica agierte offensiv erschreckend harmlos und hatte seine beste Chance bezeichnenderweise in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Goncalo Ramos, der diese aber auch ungenutzt ließ.

Die Leichtigkeit, das Selbstverständnis, mit dem die Portugiesen in den vergangenen Monaten noch durch die heimische Liga und die Champions League schwebten, scheint verloren gegangen zu sein. In der Gruppenphase schoss die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt insgesamt 16 Tore und schob sich im letzten Moment an Paris Saint-Germain vorbei auf den ersten Platz. Im Achtelfinale schenkte Benfica Gegner Brügge in zwei Duellen sieben Treffer ein.

Eine Parallele lässt sich zum am Dienstag im Viertelfinale gescheiterten Neapel ziehen. Auch die Süditaliener marschierten durch Liga und Königsklasse, ehe die letzte Länderspielpause den designierten Serie-A-Champion böse ausbremste. Benfica gewann zwar noch das erste Spiel nach der Rückkehr der Nationalspieler mit 1:0 bei Rio Ave, verlor aber die letzten drei Pflichtspiele allesamt. Das war unter der Regie von Schmidt, der im Sommer 2022 aus Eindhoven in Portugals Hauptstadt gewechselt war, noch gar nicht passiert.

Liga-Vorsprung zusammengeschmolzen

Der vermeintlich komfortable Vorsprung in der Liga ist von zehn auf vier Zähler zusammengeschrumpft, das direkte Duell mit dem ärgsten Verfolger Porto verlor Benfica unmittelbar vor dem Hinspiel gegen Inter mit 1:2. Der Doublesieger liegt nun in Lauerstellung. Im Endspurt bekommt es Benfica noch mit dem Dritten Braga und dem Vierten Sporting zu tun.

"Wir haben ein bisschen das Momentum verloren", gesteht Schmidt: "Wenn du davor von ungefähr 40 Spielen gerade mal zwei verloren hast, ist das etwas Spezielles, etwas Unerwartetes." Nur mit unglücklichen Umständen sei dies nicht zu erklären. Schmidt weiß: "Wenn ich sehe, wie meine Mannschaft zuletzt im Vergleich zu ihrem besten Level gespielt hat, liegt ein großer Unterschied dazwischen."

Doch, und da scheint der 56-Jährige überzeugt, das CL-Aus ist längst nicht in Stein gemeißelt. "Wenn wir dieses Potenzial abrufen, dann ist alles möglich gegen Inter", so seine Kampfansage in Richtung Nerazzurri. "Ich glaube immer an mein Team. Und im Fußball ist alles möglich." Durchhalteparolen, die Benfica auf dem Rasen mit Leben füllen will. Und große Comebacks hat die Königsklasse in der jüngeren Vergangenheit auch genügend hervorgebracht.

"Es ist schwierig, es geht nicht bei 50:50 los", sagte Schmidt, um zu wiederholen: "Aber es ist nicht so, dass wir keine Chance haben. Wir müssen daran glauben." Wenn Inter sein Liga-Gesicht zeigt, wäre Benfica schon mal geholfen.