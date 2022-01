"Schwerstarbeit": Köllners Freude nach der "nervenaufreibenden Woche"

Nach einer komplizierten Woche hat der TSV 1860 München ohne einige Stammspieler den vierten Punktspiel-Sieg in Folge eingefahren. Das 1:0 in Köln wertete Löwen-Coach Michael Köllner als Beleg für die Moral seines Teams.

Zwei Spiele mussten die Giesinger zuletzt absagen (gegen Türkgücü und Kaiserslautern), nachdem es bei dem Drittligisten zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Erst am Freitag durfte Cheftrainer Köllner wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, die Hälfte der Mannschaft befand sich noch wenige Tage vor dem Spiel in Quarantäne. Die Fahrt in die Domstadt traten die Löwen dann auch ohne einige Stammspieler an.

Aber all diesen Umständen zum Trotz fuhr der TSV einen durchaus verdienten 1:0-Erfolg im Sportpark Höhenberg ein und bewies dabei Moral und Mentalität. "Das war ein Sieg, den man sicherlich unserer Einstellung zuschreiben kann, muss oder darf", freute sich der Coach im Anschluss, räumte aber auch ein: "Wir mussten heute gegen eine starke Viktoria bis zur letzten Minute Schwerstarbeit leisten."

Nach einer guten, chancenreichen ersten Hälfte, in der die Gäste in Führung gegangen waren, war es der Köllner-Mannschaft gelungen, die Bemühungen der spielstarken Viktoria einzuschränken und den Gegner weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten, "auch wenn wir wir tief drinnen gestanden haben", so Köllner.

Nun wartet das Duell mit Braunschweig

Die Erleichterung war dem 52-Jährigen nach dem Schlusspfiff anzusehen, schließlich war es ihm und seiner Mannschaft damit auch gelungen, die kleine Sieges-Serie vor dem Pokal-Aus gegen Karlsruhe und der anschließenden Corona-Zwangspause fortzuführen: "Wir sind froh, dass wir nach der anstrengenden, turbulenten, nervenaufreibenden Woche unseren vierten Sieg in Folge holen konnten. Das war für uns wichtig, dass wir trotzdem die Qualität, Einstellung und Leidenschaft haben, auch wenn ein paar Spieler fehlen."

Mit 35 Zählern auf der Habenseite kletterte der ehemalige Bundesligist sogar auf den achten Rang - und kann mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand auch noch an die Aufstiegsplätze (fünf Punkte entfernt) heranrücken. Ausgerechnet jetzt wartet am kommenden Sonntag das Duell mit Aufstiegsanwärter Braunschweig. Erstmal soll der Sieg in Köln aber noch ein bisschen genossen werden - ehe dann eine hoffentlich weniger turbulente Vorbereitung für die Löwen startet.