"Schwergewicht": Schuster will sich nicht blenden lassen

Mit dem jüngsten 2:0 in Rostock ist dem 1. FC Kaiserslautern der Befreiungsschlag gelungen. Nun hat es der Aufsteiger mit dem 1. FC Nürnberg zu tun - einem Gegner, bei dem FCK-Trainer Dirk Schuster nicht allzu viel auf den Saisonverlauf geben will.

Trifft mit seiner Mannschaft am Samstag auf den 1. FC Nürnberg: Dirk Schuster. imago images

Dirk Schuster holte zu einem längeren Referat aus. Kaiserslauterns Trainer sprach über Kwadwo Duah und Christopher Daferner, die beiden Stürmer des 1. FC Nürnberg, er sagte etwas zu Mats Möller Daehli, dem Spielgestalter des FCN - und er verlor auch zu einigen anderen Spielern ein paar Sätze.

Als der Coach des FCK am Donnerstagvormittag die turnusmäßige Pressekonferenz vor dem nächsten Spieltag abhielt, wurde vor allem eines deutlich: dass er, Schuster, durchaus große Stücke auf den Club hält.

"Wir wissen alle, dass der 1. FC Nürnberg ein Schwergewicht in der 2. Liga ist", betonte der 54-Jährige und sprach dann von "sehr viel Erstliga-Erfahrung", die der FCN in seinen Reihen habe. Schusters Botschaft war klar: Dass die Nürnberger weit hinter den Erwartungen zurückliegen, dass sie derzeit nur auf Platz 13 stehen und bereits einen Trainerwechsel hinter sich haben, all das ist trügerisch. Der Club hat Qualität - und deshalb steht der FCK vor einer hohen Hürde.

Kein FCK-Sieg in den jüngsten fünf Heimspielen

"Es gilt für uns, auf alles vorbereitet zu sein", sagte Schuster an diesem Donnerstag und nahm dann auch die Fans mit ins Boot: "Wir wollen versuchen, aus dem Spiel am Samstag ein Event zu machen."

Die ersten beiden Partien vor eigenem Publikum hat der FCK zwar gewonnen, von den vergangenen fünf allerdings kein einziges mehr. Nun, wenn Kaiserslautern erneut einen Anlauf nimmt, muss Schuster aller Voraussicht nach auf Kevin Kraus verzichten. Der Innenverteidiger hat sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und deshalb schon in der Vorwoche beim 2:0 in Rostock gefehlt. Nun nannte Schuster die Chancen auf ein Comeback "nicht allzu hoch".

Ben Zolinski hingegen könnte erstmals seit dem 1. Spieltag wieder Teil des Kaders sein. Der Mittelfeldspieler fiel wochenlang mit einer Knieverletzung aus, kehrte in dieser Woche aber ins Mannschaftstraining zurück. Ob er nun schon so weit ist, um gegen Nürnberg im Aufgebot zu stehen, sei "eine enge Geschichte", so Schuster.