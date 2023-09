"Schweres Spiel": Dresdens Trainer Anfang warnt vor Lübecks Vielseitigkeit

Dynamo Dresden ist fast perfekt in die Saison gestartet. Damit die Sachsen nach dem sechsten Spieltag Tabellenführer bleiben, fordert Trainer Markus Anfang Grundtugenden ein. Die SGD muss jedoch auf mindestens einen Spieler verzichten.

Besser hätte die Drittligasaison für Dynamo Dresden fast nicht starten können. Nach fünf Spieltagen führt das Anfang-Team die Tabelle an, lediglich Mitaufstiegsfavorit SV Sandhausen musste sich Dresden knapp geschlagen geben (0:1).

Kommt es für Dresdens Ziel, das vierte Spiel in Serie zu gewinnen, also gelegen, dass mit dem VfB Lübeck nun ein Aufsteiger wartet? Mitnichten meint Trainer Anfang, der die Norddeutschen auf der Pressekonferenz als einen "guten Aufsteiger" bezeichnete. Die Marzipanstädter verloren ebenfalls erst einmal, dafür trennten sie sich bei einem Sieg schon dreimal remis. Dennoch sehe Anfang an diesen Partien, "dass es ein schweres Spiel für uns wird".

Dynamo Dresden Termine

Tabelle

Genauer gesagt lobte Anfang die Vielseitigkeit Lübecks. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sowohl lange Bälle spielt, aber das Spiel auch von hinten aufbauen kann." Hinzu komme reichlich Erfahrung bei einigen Akteuren, ebenso in der 2. Bundesliga.

"Wir treffen auf eine Mannschaft, die sowohl lange Bälle spielt, aber das Spiel auch von hinten aufbauen kann. Markus Anfang

Auch die Herangehensweise des Aufsteigers meint Anfang zu kennen. Der VfB werde vollen Augenmerk auf die Defensive richten "und dann immer wieder nach vorne Nadelstiche setzen". Die Spielweise Lübecks sollte den Dresdnern jedoch egal sein. "Für uns zählt, dass wir unser Spiel durchbringen und dem Gegner entsprechend gegenübertreten - dann sind wir immer in der Lage, Spiele zu gewinnen", so Anfang.

Der SGD-Coach wird in Lübeck auf Kevin Ehlers, Paul Lehmann (beide haben sich am Knie verletzt), Kyrylo Melichenko (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss) und Lucas Cueto (Adduktorenbeschwerden) verzichten müssen. Auch hinter dem Einsatz von Niklas Hauptmann, der auf seinen Bruder Marius treffen könnte, steht ein großes Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler musste das Training am Donnerstag abbrechen. Nach einem Schlag auf das linke Knie stufte Anfang die Wahrscheinlichkeit, dass Hauptmann mitfährt, für "sehr gering" ein.

Asian Games: Park fehlt Dresden länger

Gar nicht erst mitreisen wird Linksverteidiger Kyu-Hyun Park. Der Südkoreaner vertritt sein Land mit der U 23 bei den Asian Games und wird Dresden somit wochenlang fehlen. Frühestens Anfang Oktober wird der 22-Jährige, der zuletzt wegen einer Verletzung nicht im Kader stand, zurückerwartet. Anfang & Co. dürften auch nichts dagegen haben, wenn Park mit Südkorea den Titel verteidigt. So würde er vom Wehrdienst befreit werden. Auch für Profis ist die 18 bis 28 Monate andauernde Wehrpflicht in Südkorea verpflichtend.