Schweres Restprogramm für Regensburg: "Die nächsten Wochen werden hart"

Mit zwei Siegen hat sich Jahn Regensburg zuletzt aus der Abstiegszone gekämpft. Doch an den abschließenden neun Spieltagen stehen Spiele gegen Top-Teams wie direkte Konkurrenz an. Der Puffer nach unten ist dünn.

Mit nur einem mageren Punkt aus den ersten sechs Spielen des Jahres ist der SSV Jahn Regensburg peu à peu tiefer in den Tabellenkeller gerutscht und hatte zum 24. Spieltag gar die Rote Laterne übernommen. "Es wird nicht einfacher, je weniger Spiele es sind", wusste damals auch Kapitän Benedikt Gimber die Situation elf Spieltage vor Schluss einzuordnen, die besonders anhand der Torflaute Sorgen bereitete: "Wir haben nach der Winterpause erst zwei Tore geschossen, das spricht Bände. Das macht ein Stück weit ratlos und es ist offensichtlich, dass vorne der Schuh drückt."

Zwei Spieltage später sieht die Lage schon wieder etwas besser aus. Drei Tore gelangen den Oberpfälzern seither, mit Holstein Kiel (2:1) und dem SC Paderborn (1:0) schlug man dabei zudem Teams aus der oberen Tabellenhälfte. "Wir haben wirklich hart gearbeitet und sind nun an einem Punkt, wo wir wieder Licht sehen", schlussfolgerte Stürmer Prince Osei Owusu, in beiden Spielen Siegtorschütze für den Jahn. In der Tat: Mit sechs Punkten in der Tasche haben sich die Regensburger immerhin von den Abstiegsplätzen verabschiedet, fünf Punkte trennen den Jahn mittlerweile von Schlusslicht Sandhausen.

Doch zur Wahrheit gehört auch: Auf Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz sowie Hansa Rostock auf Abstiegsplatz 17 ist der Abstand verschwindend gering, nur einen Punkt beträgt der Puffer. Regensburg darf neun Spieltage vor Schluss also nicht den Fehler machen und das Punkten einstellen. "Wir wissen auch, dass es nicht vorbei ist, und wollen nachlegen", gab Owusu nach dem jüngsten Sieg die Marschrichtung für die kommenden wegweisenden Wochen vor.

Schweres Restprogramm

Denn abgesehen von Arminia Bielefeld stehen die Spiele gegen die direkte Konkurrenz auf den Plätzen 13 bis 18 allesamt noch aus, besonders die letzten fünf Spieltage haben es in sich: Gegen die abstiegsbedrohten Tabellennachbarn aus Sandhausen, Rostock und Braunschweig muss Regensburg auswärts antreten, zu Hause warten zudem Gastspiele der Aufstiegsaspiranten aus Hamburg und Heidenheim, die im Schlussspurt ihrerseits ebenfalls noch wichtige Punkte einfahren wollen.

Umso wichtiger wird es somit sein, in den kommenden Spielen den Grundstein für den Klassenerhalt zu legen, sonst droht nach 34 Spieltagen trotz des aktuellen Aufwärtstrend das böse Erwachen. "Die letzten Wochen und Monate waren hart und auch die nächsten Wochen und Monate werden hart", weiß Trainer Mersad Selimbegovic, der sich dennoch zuversichtlich gibt: "Aber wir zeigen von Woche zu Woche, dass wir zueinander stehen und bereit sind, alles zu investieren". Das wird auch nötig sein. Nach der Länderspiel-Pause (1.4., 13 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet niemand Geringeres als das Team der Stunde: Der FC St. Pauli hat seit Jahresbeginn jedes Spiel gewonnen und ist am Millerntor in dieser Saison noch ungeschlagen.