Schweres Los für DBB-Frauen bei Olympia-Quali

Die deutschen Basketballerinnen haben ein schweres Los auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris erhalten. In Brasilien geht es für das DBB-Team gegen die Gastgeber, Serbien und Australien.

"Das ist eine spannende Gruppe für uns", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis und kündigte an: "Die Arbeit fängt jetzt an, damit wir im Februar gut vorbereitet sind und unser Bestes geben können."

Derweil sprach Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), von einer "Hammer-Gruppe" - Serbien ist zweimaliger Europameister, Australien und Brasilien gewannen je einmal den Weltmeistertitel.

Die deutschen Frauen waren unter der Leitung der kanadischen Trainerin Thomaidis bei der EM Sechste geworden und hatten sich damit einen Startplatz bei einem der vier Qualifikationsturniere für Paris 2024 verdient.

Außenseiter in Brasilien

Mit den Serbinnen hatte man schon bei der EuroBasket zu tun, da verlor die deutsche Mannschaft das Spiel um Platz fünf klar mit 62:78. Deutschland geht in Brasilien als Außenseiter an den Start, hofft aber darauf, dass Satou Sabally mit dabei sein wird.

Die 25-Jährige von den Dallas Wings wurde zuletzt in der WNBA als "Most Improved Player" ausgezeichnet, hatte jedoch wegen ihres Engagements in den USA auf die EM verzichtet. Die Olympia-Qualifikation in Belem (8. bis 11. Februar) möchte die Berlinerin aber spielen.