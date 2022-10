Schwerer Schlag für Portugal und Klopp: Diogo Jota verpasst die WM

Der FC Liverpool muss monatelang auf Diogo Jota verzichten - der Portugiese verpasst auch die WM in Katar.

In einem insgesamt äußerst ruppigen Spiel sah die Aktion verhältnismäßig harmlos aus. Doch nachdem Diogo Jota tief in der langen Nachspielzeit gegen Manchester City im Mittelfeld einen Ball unter Bedrängnis weitergeleitet hatte, ging er zu Boden und stand erst einmal nicht mehr auf. Auf einer Trage musste er vom Platz transportiert werden.

Nun steht fest: Den portugiesischen Nationalspieler des FC Liverpool hat es böse erwischt. "Er wird die WM verpassen", bestätigte sein Trainer Jürgen Klopp am Dienstag, der sich schon unmittelbar nach dem Premier-League-Spitzenduell am Sonntag Sorgen gemacht hatte. Die vorläufige Diagnose lautet: "sehr schwere Muskelverletzung an der Wade".

"Das ist eine sehr traurige Nachricht für den Jungen, für uns natürlich auch und für Portugal", so Klopp, der mit Luis Diaz derzeit auf einen weiteren Offensivspieler für die linke Seite verzichten muss. Diogo Jota - dem es trotzdem "bislang überraschend okay" gehe - werde "lange Zeit ausfallen. Wir reden über Monate." Konkreter wollte Klopp vorerst nicht werden. Nach dem 1:0-Sieg gegen ManCity geht es für die Reds schon am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen West Ham United weiter.

Zuletzt trumpfte Diogo Jota mit vier Vorlagen in 17 Minuten auf

Diogo Jota, der im Sommer 2020 von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war, kommt in dieser Saison auch wegen einer Oberschenkelverletzung erst auf vier Premier-League-Einsätze. Der am Sonntag war sein zweiter in der Startelf. In der Champions League hatte der 25-Jährige in der vergangenen Woche mit vier Vorlagen beim 7:1-Sieg über die Glasgow Rangers geglänzt - obwohl er erst in der 73. Minute eingewechselt worden war.

Für Portugal absolvierte Diogo Jota bislang 29 Länderspiele und traf zehnmal. In der WM-Gruppenphase trifft der Europameister von 2016 auf Ghana, Uruguay und Südkorea.