"Schwerer Schlag" für Arsenal: Gabriel Jesus verpasst Saisonstart

Der FC Arsenal muss beim Auftakt in die neue Premier-League-Saison auf Gabriel Jesus (26) verzichten. Der brasilianische Angreifer fällt aufgrund einer Operation am Knie mehrere Wochen aus.

Bereits in der Vorsaison hatte Gabriel Jesus mit einer Knieverletzung zu kämpfen. IMAGO/USA TODAY Network

Nach rund viermonatiger Pause hatte Gabriel Jesus Anfang März sein Comeback nach überstandener Knieverletzung gefeiert, nun fehlt der Brasilianer dem FC Arsenal erneut.

Gabriel Jesus muss wohl "einige Wochen" pausieren

Wie Mikel Arteta, der Coach der Gunners, erklärte, habe sich der 26-Jährige einem "kleinen operativen Eingriff" am Knie unterziehen müssen. Dies sei entsprechend "ein schwerer Schlag, er war in sehr guter Verfassung und wird uns fehlen", so der spanische Trainer. Über die genaue Ausfalldauer seines Offensivspielers konnte Arteta noch keine Auskunft geben, er gehe aber von "einigen Wochen" aus.

Wie wichtig Gabriel Jesus für die Offensive Artetas ist, bewies der Stürmer bereits in der vergangenen Spielzeit. Trotz der langen Verletzungspause gelangen dem letztjährigen Sommerneuzugang elf Treffer und sieben Assists in der Premier League, weshalb der Brasilianer entscheidenden Anteil am Höhenflug der Londoner hatte.

Wie füllt Arteta die Lücke im Angriff?

Obwohl mit Gabriel Jesus nun einer der Schlüsselfaktoren im Offensivspiel der Gunners vorerst wegbricht, bieten sich Mikel Arteta dennoch einige vielversprechende Optionen für das Sturmzentrum. Neben Kai Havertz, der erst vor wenigen Wochen für rund 70 Millionen von Stadtrivale FC Chelsea kam, darf sich unter anderem auch Eddie Nketiah Hoffnung auf Einsätze machen. Mit Folarin Balogun gibt es dazu einen weiteren Anwärter, nachdem der 22-jährige US-Amerikaner nach seiner überzeugenden Leihe bei Stade Reims (39 Spiele, 22 Tore) nach London zurückkehrte.