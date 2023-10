"Schweren Herzens": Pekeler sagt Gislason für die Heim-EM ab

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss bei der Heim-EM im kommenden Januar ohne Kreisläufer Hendrik Pekeler auskommen. Der 32-Jährige sagte Bundestrainer Alfred Gislason "schweren Herzens" ab.

Große Hoffnungen waren mit dem möglichen Nationalmannschafts-Comeback von Hendrik Pekeler, der nach den Olympischen Spielen 2021 bereits auf unbestimmte Zeit im DHB-Team pausierte, verbunden gewesen. Zuletzt hatte Alfred Gislason öffentlich erklärt: "Hendrik ist ein Weltklassespieler. Er bringt sehr viel Erfahrung mit, aber er ist auch extrem flexibel in so gut wie jeder Abwehrformation einsetzbar. Er würde es uns ermöglichen, in der Abwehr viel mehr Varianten zu spielen."

Doch der Bundestrainer muss nun seine EM-Planungen endgültig ohne den Kreisläufer und Abwehrspezialisten des THW Kiel angehen. Wie der DHB bei seiner Kadernominierung mitteilte, hat der Europameister von 2016 seinen Traum von einem zweiten Heim-Turnier nach der WM 2019 begraben.

"Ich habe seit Monaten mit den Verantwortlichen des DHB in Kontakt gestanden und die EM im Kopf gehabt, aber muss sie schweren Herzens absagen", wird Pekeler zitiert: "Ich bin noch nicht wieder in der notwendigen Form, um Alfred und dem Team wirklich helfen zu können. Jetzt bin ich eben Fan unserer Nationalmannschaft und hoffe auf einen begeisternden Januar."

Ich bedauere den Entschluss, denn ein Weltklassespieler wie Hendrik Pekeler tut jeder Nationalmannschaft gut. Alfred Gislason

Bundestrainer Gislason hatte seinem einstigen Schützling aus Kieler Zeiten bereits im vergangenen Januar wenige Minuten nach dem verlorenen WM-Viertelfinale gegen Frankreich ein vielsagendes Angebot gemacht. Anfang März hatte der isländische Coach dann erklärt, dass Pekeler aus diversen Gründen aktuell "kein Thema" sei. Zuletzt hoffte er jedoch wieder auf ein Comeback, um auch die Optionen in der Abwehr zu erweitern.

Gislason: "Die ehrliche Selbsteinschätzung hat auch etwas Gutes"

"Das ist wirklich schade. Ich bedauere den Entschluss, denn ein Weltklassespieler wie Hendrik Pekeler tut jeder Nationalmannschaft gut", weiß Gislason. "Trotzdem haben die ehrliche Selbsteinschätzung und sein Entschluss auch etwas Gutes, denn wir haben Klarheit für die Europameisterschaft gewonnen."

Mit U-21-Weltmeister Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) und Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) stehen zwei Kreisläufer im aktuellen Kader, die im Mittelblock decken können.