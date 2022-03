Schwere Verletzung überschattet Remis in Gütersloh - Aufstiegsrunde: Schermbeck fix dabei, Rheine und Erndtebrück fast

Der letzte Spieltag in der Oberliga Westfalen ist absolviert. Rund um den ominösen Trennstrich, der die Liga in Auf- und Abstiegsrunde teilt, gab es nur wenig, aber keine entscheidende Bewegung.

Der letzte Spieltag ist Geschichte, noch sind aber längst nicht alle Entscheidungen gefallen. Diese gilt es in den noch ausstehenden Nachholspielen in der kommenden Woche zu fällen.

Am Wochenende jedenfalls konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil erspielen, wobei der TuS Erndtebrück durchaus als Gewinner des 21. Spieltags bezeichnet werden kann. Denn der TuS setzte sich zuhause knapp mit 1:0 gegen den direkten Konkurrenten, die TSG Sprockhövel, durch und tat dadurch einen gewaltigen Schritt gen Aufstiegsrunde. Mann des Tages war mit seinem Siegtreffer aus der 51. Minute Tim Schrage. Erndtebrück steht mit nun 31 Punkten mit einem Bein in der Aufstiegsrunde. Theoretisch könnten Sprockhövel (26 Punkte) und die Sportfreunde Siegen (28 Punkte) noch vorbeiziehen. Dazu müssten aber gleich mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen müsste Erndtebrück gegen den punktgleichen FC Eintracht Rheine, der seinen Matchball am Sonntag bei der 1:3-Pleite bei Preußen Münster II vergab, verlieren. Beiden hingegen genügt ein Remis zum Erreichen der Aufstiegsrunde. Und zum anderen müssten Sprockhövel (mittwochs zuhause gegen Vreden und samstags in Gütersloh) sowie die Sportfreunde Siegen (mittwochs zuhause gegen Vreden) alle ihre Nachholspiele gewinnen.

Die Sportfreunde verpassten am Sonntag in Gütersloh eine bessere Ausgangsposition und haben den Einzug in die Aufstiegsrunde nicht mehr in den eigenen Händen, sofern Sprockhövel die beiden bereits angesprochenen Nachholpartien gewinnt. Der FCG dominierte das muntere Spiel zu Beginn und hätte eigentlich in Führung gehen müssen, scheiterte jedoch mehrmals am gut aufgelegten Thies im Siegener Tor. Seine größte Tat war ein gehaltener Elfmeter von Bannik, der alles andere als schlecht platziert war. Nach dieser Szene kamen die Gäste besser ins Spiel, und auf der Gegenseite durfte sich nun auch FCG-Keeper Peters auszeichnen. Bis zur Pause konnte sich kein Team einen Vorteil erspielen. Das änderte sich im zweiten Durchgang, als Harrer mit seinem präzisen Schuss Peters auf dem falschen Fuß antraf (58.). Das 0:1 war zugleich der erste Gegentreffer, den die Gastgeber 2022 schlucken mussten. Aber die Freude auf Siegener Seite hielt nur fünf Minuten, denn Lücke antwortete umgehend nach einer Ecke per Kopf. Anschließend hatten beide Teams noch ihre Möglichkeiten, der Spielstand blieb aber bei 1:1 stehen. Überschattet wurde die muntere Partie von einer schweren Verletzung von Sportfreunde-Akteur Arda Nebi, der nach einem Luftzweikampf unglücklich auf dem linken Arm landete. Schiedsrichter Philippe Nadja unterbrach daraufhin die Partie, bis Nebi versorgt und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus abtransportiert wurde.

Minimalchancen auf die Aufstiegsrunde haben auch noch Preußen Münster II und die SpVgg Vreden (spielfrei an diesem Wochenende) zu verzeichnen. Mit jeweils 22 Punkten und der deutlich schlechteren Tordifferenz müsste aber schon vieles passieren, dass eines der beiden Teams den Sprung in die obere Hälfte schafft.

Was tat sich sonst noch?

Der SV Schermbeck feierte einen glücklichen 1:0-Erfolg beim Tabellenvorletzten Meinerzhagen. Özdemir machte mit seinem Treffer, der mehr oder weniger aus dem Nichts fiel, den Sieg perfekt (75.). Zuvor hatte der RSV Meinerzhagen mehrmals gute Chancen, um die Führung zu erzielen, meist stand SVS-Torwart Geraedts einem Tor aber im Weg. Bis auf das Führungstor hatte Schermbeck offensiv nur wenig anzubieten. Der erste Torschuss fiel gar erst nach der Pause, bezeichnend für das Spiel der Gäste. Nichtsdestotrotz tütete der SV Schermbeck durch den Sieg die Aufstiegsrunde endgültig ein.

An der Tabellenspitze gab es einen Wechsel. Die Begegnung des 1. FC Kaan-Marienborn beim Holzwicker SC fiel wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gastgebern aus. Dadurch konnte sich die U 21 des SC Paderborn an die Spitze setzen, die im Topspiel die SG Wattenscheid über 90 Minuten nicht zum Zug kommen ließ und dank dreier Tore im zweiten Durchgang von El-Faouzi (58., 83.) und Wagner verdient in die Schranken wies. Durch die Pleite der SGW 09 klettert auch der SV Westfalia Rhynern in der Tabelle einen Platz nach oben auf drei. Rhynern, für das der erste Teil der Saison damit abgeschlossen ist, erledigte zuhause gegen Victoria Clarholz seine Hausaufgaben durch Treffer von Sezer (20.) und Probst (90.) mit 2:0. Auch für den ASC Dortmund ist die "Vorrunde" erledigt, zum Abschluss gab es ein unnötiges 2:2-Remis gegen die SG Finnentrop-Bamenohl. Die Dortmunder lagen nach einem Podehl-Doppelpack (36., 55.) gegen den Abstiegsrunden-Teilnehmer nämlich bereits 2:0 in Führung, kassierten in den letzten zehn Minuten aber durch Entrup (80.) und Kümhof (87.) noch den Ausgleich.

In der unteren Tabellenhälfte buchten sich für die Abstiegsrunde außerdem noch die Hammer SpVg (3:0 in Haltern am See) und der TuS Ennepetal (5:1 in Herne) drei Punkte für den bevorstehenden zweiten Teil der Saison auf das Konto.