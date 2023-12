Schwere Verletzung bei Sebastian Firnhaber bedeutet EM-Aus

"Sebastian Firnhaber hat sich beim gestrigen Auswärtserfolg in Stuttgart einen Kreuzbandriss zugezogen, wird nächste Woche operiert und wird mehrere Monate ausfallen", so die kurze Bestätigung des HC Erlangen zur Verletzung des Nationalspielers, der damit die Handball-EM im Januar verpassen wird.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte Sebastian Firnhaber in den 35er-Kader von Deutschland für die Handball-EM aufgenommen. Nur von dieser an die EHF übermittelten Liste können Berufungen für den Turnierstart oder Nachnominierungen vorgenommen werden. Mit Firnhaber fehlt ein abwehrstarker Kreisläufer nun auf dieser Liste, am Kreis sind zudem Johannes Golla, Justus Fischer, Jannik Kohlbacher und Tim Zechel nominiert.

"Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung", so der HC Erlangen mit Blick auf Sebastian Firnhaber, der dem Verein mehrere Monate fehlen wird. Der gebürtige Niedersachse war 2019 vom THW Kiel zum HC Erlangen gewechselt und wurde dort zum Führungsspieler und Abwehrchef - erzielte in der aktuellen Saison aber auch 37 Tore. Ein schwerer Rückschlag für den Verein, der mit 12:20 aktuell hinter den eigenen Erwartungen liegt.

Im September hatte Sebastian Firnhaber seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert. "Seine starken kämpferischen Leistungen auf dem Spielfeld und sein Engagement außerhalb des Feldes machen den HCE-Kapitän zudem zu einem Vorbild für junge Talente", so der HC Erlangen bei der Verlängerung mit dem Kreisläufer, der bei der WM 2022 als erster Akteur den Verein als Nationalspieler für Deutschland bei einer Handball-Weltmeisterschaft vertreten hatte.