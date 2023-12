Elverum mehrere Monate ohne etatmäßige Torhüter

Hiobsbotschaft für Elverum HH, denn der norwegische Erstligist ist seit dem gestrigen Europapokalspiel innerhalb einer Woche ohne Stammkeeper. Die Nachricht betrifft auch den HSV Hamburg.

"In der jetzigen Situation fallen sowohl Simon Mizera als auch Robin Haug mit Kreuzbandverletzungen kurzfristig aus. Es wird nun daran gearbeitet, alternative Lösungen für die Torhüterposition zu finden", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Simon Mizera hatte sich während der Nationalmannschaftspause im Länderspiel von Tschechien gegen Bosnien-Herzegowina einen Kreuzbandriss zugezogen. Im gestrigen Europapokalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt war Robin Paulsen Haug dann mit 12 Paraden (32,43 %) einer der Erfolgsfaktoren, der die Norweger die Chance auf einen Sieg offen hielt.

Bei seiner letzten Parade gegen Kay Smits passierte es dann aber, Haug verletzte sich am rechten Knie und der Kreuzbandriss ist nun bestätigt. "Wir werden alles tun, was wir können, damit Robin die bestmögliche Nachsorge und Rehabilitation erhält, damit er stark zurückkommt, und wir wissen, dass Robin sich zu 100 % der Arbeit widmet, die im Training geleistet werden muss", heißt es vom Klub in einer Stellungnahme.

Robin Haug hat damit möglicherweise schon seine letzte Partie für Elverum absolviert, denn ab dem Sommer wird er für den HSV Hamburg spielen. "Ich möchte zeigen, dass ich ein guter Handball-Torwart bin und freue mich deshalb sehr darauf, in der stärksten Liga der Welt spielen zu können, um mich zu beweisen", hatte Haug bei seiner Vorstellung erklärt.

Seine Karriere startete Robin Haug in seiner Heimatstadt Lier bei Fold-St. Hallvard HK und feierte dort 2016 im Alter von 17 Jahren den Aufstieg in die 1. Norwegische Liga. 2018 wechselte er nach Schweden zu HK Malmö und 2019 nach Dänemark zu Skjern. Erst im Sommer war er dann wieder nach Norwegen zurückgekehrt.

"Ich komme aus einer Handballfamilie, mein Vater und meine Mutter betrieben beide diesen Sport", hatte Haug exklusiv gegenüber handball-world.news schon im Sommer 2019 erklärt und betont: "Ich setze mir keine Grenzen und werde sehen, was die Zukunft bringen wird. Ich stehe am Anfang und werde sehen, welche Chancen sich in Zukunft ergeben."