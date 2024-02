Schwere Stürze in Altenberg: Schweizer Anschieber kurzzeitig in Lebensgefahr

Das Auftakttraining vor dem Viererbob-Weltcup im sächsischen Altenberg wurde von gleich zwei schweren Stürzen überschattet. Dabei erwischte es auch den deutschen Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner.

Zwei schwere Stürze ereigneten sich am Mittwoch auf der Bobbahn in Altenberg. IMAGO/C3 Pictures

Zum Verhängnis wurde Lochner - wie auch dem Schweizer Pilot Michael Vogt - dabei die Kurvenpassage 13/14. "Wir klären gerade ab, ob im Bereich Halswirbel bei Hansi etwas passiert ist", erklärte Cheftrainer René Spies am Mittwoch gegenüber der dpa. Beim Weltcup am Wochenende wird Lochner auf jeden Fall verzichten. Der WM-Start in der kommenden Woche in Winterberg, wo Lochner als Mitfavorit an den Start ginge, ist zumindest fraglich, zumal die Blessur am Donnerstag in München per MRT genauer untersucht werden soll.

Immerhin leichte Entwarnung gab es für Anschieber Erec Bruckert, der sogar aus dem Bob geschleudert und danach in Krankenhaus gebracht worden war.

Michel nach schweren Verletzungen operiert

Sogar noch schlimmer als den deutschen Bob von Lochner erging es dem Schweizer Bob in der schwierigen Kurvenpassage: So wurde Vogts Anschieber Sandro Michel, wie Bruckert, aus dem Bob geschleudert. Nach dem Sturz rutschte der 210 Kilogramm schwere Schlitten zunächst vom ansteigenden Zielauslauf zurück über die Bahn und traf den benommen auf dem Eis liegenden Schweizer heftig.



Michel verletzte sich dabei so schwer, dass der 27-Jährige mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Dresden geflogen. Wie der Schweizer Bobverband "Swiss Sliding" am Mittwoch mitteilte, zog sich Michel Verletzungen am Brustkorb sowie im Becken- und Oberschenkelbereich zu, die eine sofortige Operation erforderten. Er sei inzwischen stabil, hieß es. Auch Pilot Vogt kam alles andere als ungeschoren davon und habe eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen erlitten.

Schwab: "Auf Vorfall muss reagiert werden"

BSD-Sportdirektor Thomas Schwab sprach von einem "tragischen Unfall. Auf so einen Vorfall muss natürlich reagiert werden, und der Veranstalter in Altenberg wird entsprechende Maßnahmen einleiten, damit kein Bob, der stürzt, wieder den Zielauslauf hoch- und zurückrutscht - soweit man das sicherstellen kann." Ähnliches werde für die Ende Februar und Anfang März anstehende WM in Winterberg geprüft.



Zudem soll es am Freitag in Altenberg, wo der Unfallhergang nun untersucht werden soll, eine "Aussprache zum Thema Sicherheit im Bobsport" zwischen den Athleten und dem Weltverband IBSF geben: "Man wird das sehr ernst nehmen und versuchen, auf die Dinge, die die Athleten vorbringen, zu reagieren."