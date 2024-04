Schwere Severec-Verletzung? Hamburger Serie reißt

Auf drei Spieler muss Hamburgs Trainer Torsten Jansen beim TVB Stuttgart verzichten. Dann verletzt sich in Tomislav Severec ein vierter Akteur schwer. Am Ende steht eine deutliche Pleite der Hanseaten, damit reißt eine Serie.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage wieder verloren. Beim TVB Stuttgart kassierten die Norddeutschen am Sonntag (28. April) eine 26:35 (12:17)-Pleite. Mit jetzt 26:32 Punkten bleiben die Hanseaten, für die Dani Baijens als bester Werfer sechs Treffer erzielte, Tabellenneunter. Für die Schwaben waren vor den 6.075 Zuschauern Daniel Fernandez und Marino Maric je achtmal erfolgreich.

Die Hamburger waren ohne den angeschlagenen Torhüter Jens Vortmann, den erkrankten Kapitän Niklas Weller und den aus privaten Gründen fehlenden Top-Torschützen Casper Mortensen angetreten. Entsprechend schwer kamen die Gäste ins Spiel. In der siebten Minute musste auch noch Tomislav Severec mit dem Verdacht auf einen Achillessehnenriss vom Feld.

In Unterzahl gerieten die Hamburger mit 4:8 (14.) ins Hintertreffen. Im Angriff wurden zu viele Chancen ausgelassen, in der Abwehr machte sich vor allem das Fehlen des emotionalen Anführers Weller im Innenblock bemerkbar. Dazu gaben auch die beiden Keeper Johannes Bitter und Alexander Pinski, der für Vortmann in den Kader gerückt war, keine Sicherheit. Bei den Stuttgartern funktionierte das Zusammenspiel des Rückraumrechten Kai Häfner mit Kreisläufer Maric bestens. Beim 27:17 für den TVB (41.) war die Partie entschieden.

Am Ende des Tages stand ein 35:26 für Stuttgart auf der Anzeige der Porsche Arena und der HSVH musste seine erste Niederlage im Bundesland Baden-Württemberg hinnehmen. Co-Kapitän Leif Tissier richtete bereits kurz nach dem Spiel den Blick nach vorne: "Natürlich war das heute nicht das Gesicht, das wir zeigen wollen und was wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Wir haben jedoch bereits am Donnerstag die Möglichkeit es besser zu machen und wollen gegen den BHC an unsere Leistungen aus den vergangenen Heimspielen anknüpfen."

Deadline für Lizenzbedingung am Freitag

In dieser Woche muss der HSV Hamburg bis Freitag (3. Mai) den Nachweis über das Schließen einer Finanzlücke erbracht haben. Ansonsten wird die Lizenz für die Saison 2024/25 nicht erteilt und die Hamburger wären Zwangsabsteiger.