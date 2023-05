Schwere Schulterverletzung: Saisonaus für Lacroix

Bittere Nachricht für den VfL Wolfsburg: Maxence Lacroix zog sich am Sonntag gegen Mainz (3:0) eine schwere Schulterverletzung zu. Die Saison für den Franzosen, der operiert werden muss, ist gelaufen.

Er hielt sich die Schulter, die Schmerzen ließen ein Weiterspielen nicht zu. Zur Pause musste Maxence Lacroix von Niko Kovac ausgewechselt werden. "Er hatte ein komisches Gefühl", berichtete der Trainer. Aus dem Gefühl wurde am Montag Gewissheit: Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen, die eine Operation unumgänglich macht. Die Saison ist für Lacroix gelaufen.

Den Endspurt im Kampf um Europa muss der VfL also ohne den Franzosen bestreiten, der sich in den vergangenen Wochen seinen verlorengegangenen Stammplatz in der Wolfsburger Abwehr zurückerobert hatte. Gegen Mainz ließ Coach Kovac in der Dreierkette agieren, zunächst mit Sebastiaan Bornauw, Josuha Guilavogui und Lacroix, der nach dem Seitenwechsel durch Winterneuzugang Nicolas Cozza ersetzt wurde.

Van den Ven zurück in der Startelf - Talent Odogu winkt Debüt

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund wird der Trainer seine Defensive wieder umbauen müssen. Einerseits, weil nach Paulo Otavio (Syndesmoseriss) nun auch Lacroix ausfallen wird, aber auch, weil der gelbgesperrte Micky van den Ven in die Startformation zurückkehren wird.

Möglich, dass im Saisonendspurt ein Wolfsburger Großtalent noch zu seinem Bundesligadebüt kommt: Innenverteidiger David Odogu (16), gerade Deutscher Vizemeister mit den B-Junioren des VfL geworden, stand gegen Mainz erstmals im Aufgebot.