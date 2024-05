Schwere Schulterverletzung: Kleber droht das Playoff-Aus

Maxi Kleber spielte in der Erstrundenserie der Dallas Mavericks gegen die L.A. Clippers eine wichtige Rolle - nun müssen die Mavs aber eine ganz Zeit lang ohne den verletzten Big auskommen.

In der Nacht auf Samstag machten die Dallas Mavericks den Einzug in die zweite Playoff-Runde perfekt, weniger als 24 Stunden später müssen die Mavs allerdings eine Hiobsbotschaft hinnehmen: Maxi Kleber droht die kompletten restlichen Playoffs aufgrund einer Schulterverletzung zu verpassen.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Dessen Infos zufolge habe sich Kleber in Spiel 6 gegen die Clippers das Gelenk in der rechten Schulter ausgekugelt. Kleber werde für eine "signifikante" Zeit ausfallen, womöglich für die gesamte Postseason. Eine offizielle Stellungnahme der Mavs stand am Samstagabend noch aus.

Für die Mavs ist das ein schwerer Schlag. Der 32 Jahre alte Würzburger legte in den bisherigen Playoffs in sechs Spielen im Schnitt knapp sechs Punkte und drei Rebounds auf, versenkte zusammengenommen zehn seiner 18 Versuche von der Dreierlinie und glänzte insbesondere mit seiner starken Defense.

Foul von Coffey Auslöser für die Verletzung

Im entscheidenden Spiel 6 - Dallas gewann mit 114:101, wodurch die Mavs den Einzug in die zweite Runde perfekt machten - kam Kleber wie gewohnt von der Bank, musste fünf Minuten nach seiner Einwechslung aber das Feld bereits wieder verlassen.

Nach einem Foul von Amir Coffey bei Klebers Drive zum Korb krachte der deutsche Big Man unsanft auf den Boden. Dabei zog er sich die Verletzung zu. Kleber nahm zwar noch seine Freiwürfe - und traf einen der zwei Versuche -, musste danach aber das Parkett verlassen.

Nun wird er dem Bericht zufolge definitiv die Serie gegen die Oklahoma City Thunder verpassen. Die Thunder, das beste Team der regulären Saison, gewannen ihre erste Playoff-Runde deutlich mit 4:0 gegen die New Orleans Pelicans. Die Serie zwischen den Mavs und Thunder in den Western Conference Semifinals startet in der Nacht auf Mittwoch in Oklahoma City.