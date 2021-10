"Schwere Phase": Machulla hadert nach Flensburgs Pokal-Aus

Durchwachsener Bundesliga-Start, Probleme in der Champions League und nun das frühe Aus im DHB-Pokal: Die SG Flensburg-Handewitt muss den großen Verletzungssorgen weiter Tribut zollen.

Er scheiterte am Mittwoch mit seinen Flensburgern am HC Erlangen: SG-Coach Maik Machulla. imago images

Der Vizemeister der Saison 2020/21 kommt bislang einfach nicht in die Erfolgsspur. "Im Moment haben wir eine schwere Phase, die nicht einfacher wird, wenn wieder ein Spieler ausfällt", haderte SG-Trainer Maik Machulla nach der 26:29-Niederlage in der zweiten Runde beim HC Erlangen.

Bei den Franken, die der SG schon in der Bundesliga ein 27:27-Unentschieden abgetrotzt hatten, verlängerte sich die Verletztenliste der Gäste weiter. Dem schwedischen Nationalspieler Jim Gottfridsson droht wegen Problemen am Sprunggelenk eine Zwangspause.

Irgendwann hat Kreativität ihre Grenzen. Maik Machulla

Ein längerfristiger Ausfall des Rückraumspielers würde die personelle Situation beim Bundesliga-Siebten weiter drastisch verschärfen. Gottfridsson gilt als Kopf der Mannschaft. "Jim ist natürlich Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel", weiß auch Machulla: "Wir können nie in derselben Konstellation auflaufen und müssen sehr kreativ sein. Aber irgendwann hat Kreativität ihre Grenzen."

Vier schwere Auswärtsspiele warten

Für die Flensburger geht es weiter Schlag auf Schlag: Nun warten gleich vier Auswärtsspiele in Folge - zwei schwere in der Bundesliga (Hamburg und Magdeburg), zwei schwere in der Königsklasse (Kielce, Veszprem). Dabei gilt es aufgrund personeller Engpässe noch enger zusammenzurücken als ohnehin schon.