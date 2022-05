Schwere Muskelverletzung: Wochenlange Pause für Jatta

Bakery Jatta steht dem Hamburger SV in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Der Gambier hat sich im Rückspiel der Relegation eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Die Saison ist für den HSV beendet, die Hamburger mussten sich in der Relegation am vergangenen Wochenende Hertha BSC geschlagen geben (0:2) und spielen damit auch in der kommenden Saison im deutschen Unterhaus.

Trainingsauftakt am 20. Juni

Mit dabei sein wird dann auch Jatta, der allerdings wohl den Anfang der Vorbereitung des HSV verpassen wird. Wie eine MRT-Untersuchung ergeben hat, hat sich der 23-Jährige eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Verein teilte auf seiner Website mit, Jatta werde damit "mehrere Wochen" ausfallen.

Der HSV startet in etwas mehr als drei Wochen am 20. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Diese beginnt bereits am 15. Juli und damit drei Wochen vor der Bundesliga.