"Schwere Muskelverletzung": Wird Kruses Oberschenkel zum VfL-Problem?

Max Kruse hat sich am linken Oberschenkel verletzt. Was sportlich für den VfL Wolfsburg erst einmal keine Folgen hat, weil der 34-Jährige aussortiert wurde, könnte im Januar jedoch zum Problem werden.

Es passierte in der Trainingseinheit am Dienstag. Max Kruse lupfte sehenswert den Ball ins Tor, kollidierte in der Luft jedoch mit Keeper Philipp Schulze und verletzte sich am Oberschenkel. Die Folge: Trainingsabbruch, dick bandagiert wurde der aussortierte Stürmer, der nur noch mittrainieren darf, in die Katakomben transportiert.

Aus dem Behandlungsraum postete Kruse später ein Foto seines lädierten und eingepackten Oberschenkels und schrieb: "Die Laune passt heute wieder zum Wetter." In Wolfsburg regnete es den ganzen Tag. Und ein Stimmungsaufheller dürfte die Kruse-Blessur - eine "schwere Muskelverletzung", wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilte - auch für die Wolfsburger Verantwortlichen nicht sein.

Die schwere Muskelverletzung könnte die Wechselpläne durchkreuzen

Schließlich hofft der VfL, den 34-Jährigen, der unter Trainer Niko Kovac kein Spiel mehr absolvieren wird, in der Winterpause transferieren zu können. Um endlich Ruhe zu haben, die immer wieder vor allem dadurch gestört wird, weil sich der Routinier in den sozialen Netzwerken zu Wort meldet und seinen Arbeitgeber mit kleinen Spitzen vorführt. Die Verletzung könnte die Wechselpläne jedoch durchkreuzen. "Ich will im Januar wieder Fußball spielen", hatte Kruse zuletzt angekündigt. Jetzt geht es für ihn jedoch erst einmal darum, wieder gesund zu werden.

Und was es für Kruse und dessen ohnehin schon nicht mehr für 90 Minuten Bundesligafußball ausreichende Fitness bedeutet, wenn er nicht trainiert, wissen alle. Der Körperfettanteil bei dem Offensivmann war schon in der vergangenen Saison ein großes Thema und dürfte sich während einer Verletzungspause kaum verbessern. In den nächsten Monaten wäre vor allem Professionalität des Spielers vonnöten, will dieser im Winter noch ein sportlich und auch finanziell reizvolles Angebot erhalten.

Wolfsburg würde Kruse ablösefrei ziehen lassen. Doch was, wenn die Angebote ausbleiben und sich Kruse und der VfL nicht auf eine Auflösung des bis Ende Juni 2023 laufenden Vertrages einigen können? Dann geht das Schauspiel bis zum Sommer weiter …