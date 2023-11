"Schwere Muskelverletzung": Thiaw fehlt Milan mehrere Wochen

Für die AC Mailand hielt das Duell mit Borussia Dortmund nicht nur wegen des 1:3 wenig Positives bereit. Das galt insbesondere für Malick Thiaw.

Begonnen hatte das Mailänder Schlamassel mit einem verschossenen Elfmeter von Olivier Giroud und einem verwandelten von Marco Reus. Die Rossoneri lagen früh zurück, kamen durch Samu Chukwuezes feine Einzelaktion zum 1:1-Pausenstand zurück und starteten hoffnungsvoll in den zweiten Durchgang.

Dieser begann für Malick Thiaw denkbar unglücklich, denn in der 50. Minute endete für ihn ein gewonnenes Laufduell mit dem Dortmunder Jamie Bynoe-Gittens mit einem Griff an den hinteren linken Oberschenkel. Der deutsche Nationalspieler wurde kurz behandelt, aber an eine Rückkehr auf den Platz war nicht zu denken.

Wie die Mailänder mittlerweile bekanntgaben, hat sich der 22-jährige Defensivspieler eine "schwere Muskelverletzung" zugezogen und fehlt seinem Klub damit mehrere Wochen. Milan selbst wollte keine Einschätzung zur Ausfallzeit abgeben, spekuliert wird aber über eine Zwangspause von rund zwei Monaten. In sieben bis zehn Tagen sollen weitere Tests erfolgen.

Ausfall Nummer 25: Milan arg gebeutelt

Thiaws Ausfall ist eine bittere Nachricht für die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli, denn gerade in der Innenverteidigung ist Milan personell arg gebeutelt. So sind auch Simon Kjaer (Muskelprobleme seit Ende Oktober) und Pierre Kalulu (Patellasehne seit Ende Oktober) schon wochenlang außer Gefecht. Insgesamt summieren sich die Ausfälle bei den Rossoneri in dieser Runde auf die stolze Zahl 25, 18 davon sollen muskulärer Natur sein.

Sicher ist damit auch, dass Pioli auch beim alles entscheidenden letzten Spiel in der Champions-League-Gruppenphase am 13. Dezember bei Newcastle United in der Defensivreihe auf Thiaw verzichten muss. Dort kämpfen die unter Siegzwang stehenden Rossoneri um den Verbleib in Europa.

Im günstigsten Fall - der BVB besiegt PSG und Milan gewinnt in Newcastle - ist für den aktuellen Tabellenvierten sogar noch das Achtelfinale drin.

