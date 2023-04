Schwere Muskelverletzung: Dresdens Kulke fällt länger aus

Die SG Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Außenverteidiger Max Kulke verzichten, der im Training unglücklich wegrutschte.

Max Kulke hat sich im Training eine schwere Muskelverletzung im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen. Das teilte die SG Dynamo Dresden am Mittwoch nach Auswertung einer MRT-Untersuchung mit. "Weitere Untersuchungen stehen bis Ende der Woche noch an, um die Behandlungsstrategie endgültig zu entscheiden", hieß es in der Vereinsmitteilung.

Für den 22-jährigen Außenverteidiger bedeutet die Diagnose aber schon jetzt eine Zwangspause von "mehreren Wochen". Und das nur, weil er bei einem Sprint während der Trainingseinheit am Dienstagvormittag unglücklich weggerutscht war.

Ob Kulke im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga noch einmal mitwirken kann, ist unklar. In der aktuellen Spielzeit kam er bis dato in 19 Drittliga-Spielen für die SGD zum Einsatz, wobei ihm zwei Torvorlagen gelangen. Sechs Spiele stehen noch aus, Dresden geht als Tabellenfünfter in den Saisonendspurt.

