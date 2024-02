Schwere Knieverletzung: Sturm lange ohne Borkovic

Abseits der Jubelchöre über den Aufstieg in das Achtelfinale der Conference League gibt es bei Sturm Graz auch eine bittere Nachricht zu vermelden. Alexandar Borkovic hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt länger aus.

Mit dem Aufstieg in das Achtelfinale der Conference League gelang dem SK Sturm Graz etwas Historisches. Erstmals seit 23 Jahren stehen die Grazer wieder unter den Top 16 eines europäischen Klubbewerbs, wo sie in der kommenden Runde auf den französischen Spitzenklub LOSC Lille treffen. Dabei müssen die Steirer allerdings ohne Abwehrspieler Alexander Borkovic bestehen, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat.

Laut einer Meldung der Grazer auf der "Vereinsseite" hat sich der Defensivprofi beim Abschlusstraining in Bratislava schwer verletzt und sich einen Kreuz- sowie Seitenbandriss im linken Knie zugezogen. Der 24-Jährige wurde mittlerweile bereits operiert und wird seinem Klub für längere Zeit fehlen.

In der aktuellen Saison spielte Borkovic kaum eine Rolle bei den "Blackies" und kam nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz. In der Bundesliga stand er nur zweimal auf dem Platz. Für Sturm geht es am kommenden Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol weiter.