Schwere Knieverletzung: Längere Pause für Pavard

Wenn Inter Mailand am Mittwoch im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase nach Salzburg reist, wird Benjamin Pavard dem Serie-A-Klub fehlen - und es wird bei weitem nicht das einzige Spiel sein, das der Franzose verpasst.

Eine gute halbe Stunde war am Samstag in Bergamo gespielt, als Benjamin Pavard nach einem Kopfballduell zu Boden ging und sich dabei am Knie verletzte. So schwer, dass er selbst das Spielfeld nicht verlassen konnte, der 27-Jährige musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Dort wird der Abwehrspieler so schnell nicht wieder auftauchen. Eine eingehende Untersuchung hat nun ergeben, dass sich der französische Weltmeister eine "Verrenkung der Kniescheibe im linken Knie" zugezogen hat, wie Inter am Montag bestätigte. Pavard muss laut Vereinsangaben drei bis vier Wochen eine Funktionsschiene tragen und kann erst im Anschluss daran mit der Reha beginnen.

Die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" geht von einer Ausfallzeit des Franzosen von sieben bis acht Wochen aus. Damit würde Pavard, der Ende August nach vier Jahren den FC Bayern Richtung Mailand verlassen hatte, nicht nur die drei abschließenden Partien der Nerazzurri in der Königsklasse verpassen, sondern auch Anfang Dezember das Topspiel der Serie A, wenn der Tabellenführer Inter bei Meister SSC Neapel aufkreuzt.

Pavard lief für Inter bislang in sechs Ligaspielen auf und stand in allen drei Champions-League-Spielen über die volle Distanz auf dem Platz.