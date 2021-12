Schwere Knieverletzung: Funk fällt ein halbes Jahr aus

Für Stefan Leitl ist es mittlerweile leidige Routine, schlechte Nachrichten zu verkünden. Die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Union Berlin bildete keine Ausnahme. Weil sich Torwart Marius Funk im Training am Donnerstag eine schwere Knieverletzung zuzog, kehrt Sascha Burchert ins Tor zurück.

"Die genaue Diagnose steht noch aus, aber Marius wird uns ein halbes Jahr fehlten", verkündete der Kleeblatt-Trainer am Freitagmittag. "Er ist bei einer Spielform im Rasen hängen geblieben und hat sich ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht." Funk hatte nach dem 6. Spieltag den glücklosen Burchert abgelöst, es letztlich aber nicht besser gemacht.

Nun der erneute, erzwungene Wechsel. "Sascha hat sich hervorragend verhalten, sehr engagiert und konzentriert trainiert und immer auf seine Chance gelauert", sagte Leitl über den Aufstiegstorwart und nannte ihn "einen absoluten Teamplayer". Leitls Erwartung an Burchert für Sonntag: "Er hat zuletzt von außerhalb viel kommuniziert, das soll er mit auf den Platz nehmen, die Vorderleute coachen und sich auf seine Stärken besinnen."

Leitl genervt von den sieglosen Wochen

Apropos besinnen: Leitl war nach dem 1:7 in Leverkusen mit seinem Team hart ins Gericht gegangen, dies sei richtig gewesen. "Ich habe die Erwartung, dass die Jungs eine andere Haltung im Spiel zeigen. Es reicht nicht, dabei zu sein, man muss uns spüren. Und was für einen größeren Ansporn gibt es als zu punkten?", fragte der Coach rhetorisch. Für ihn sei die Situation mit nur einem Zähler aus 14 Partien "absolut unbefriedigend. Es nervt mich, mein Antrieb lautet, es mit meiner Mannschaft besser zu machen."

Gegner Union musste sich am Donnerstagabend aus der Conference League verabschieden. "Sie spielen schnörkellos, sehr robust und mit einer großen physischen Präsenz. Wir müssen dagegen halten, die zweiten Bälle und Standards gut verteidigen", mahnte Leitl und schloss mit dem Fazit: "Es ist an der Zeit zu beweisen, dass wir ein Spiel in dieser Liga gewinnen können." Das wäre endlich eine gute Nachricht.