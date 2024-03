Schwere Knieverletzung: Erlbeck fehlt dem Chemnitzer FC mehrere Monate

Der Chemnitzer FC wird die restliche Saison ohne Niclas Erlbeck bestreiten müssen. Im Auswärtsspiel gegen Lok Leipzig zog sich der defensive Mittelfeldspieler eine Verletzung im linken Knie zu, die einen operativen Eingriff erfordert.

Der Moment des Unglücks: Niclas Erlbeck zog sich am Samstag eine Innenbandruptur im linken Knie zu. IMAGO/Picture Point

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das Sachsenderby am vergangenen Wochenende hat beim Chemnitzer FC tiefgreifende Spuren hinterlassen. Beim 1:1 gegen Lok Leipzig war Niclas Erlbeck bereits in der 11. Minute mit dem Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt worden. Am Dienstagnachmittag bestätigten sich nun die Befürchtungen.

Wie es in der Vereinsmeldung heißt, habe sich Erlbeck eine Innenbandruptur im linken Knie zugezogen. Am kommenden Dienstag, den 12. März, soll er in Berlin operiert werden und wird dem CFC anschließend für rund vier Monate fehlen. Die Saison ist für Erlbeck somit gelaufen.

Cheftrainer Christian Tiffert beschreibt die Verletzung als "extrem bitter", war Erlbeck nach der Einschätzung des Headcoaches doch "zuletzt gut in Form gewesen." Dennoch sei sich Tiffert sicher, dass sich der 31-Jährige wieder zurückkämpfen werde.

Mit Erlbeck verliert der CFC für die kommenden Monate eine tragende Säule im zentralen Mittelfeld. In der laufenden Spielzeit kam der im Sommer aus Cottbus zurückgeholte Defensiv-Spezialist auf 17 von 23 möglichen Einsätzen, in den meisten davon stand er über die volle Spieldauer auf dem Feld.