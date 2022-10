Schwere Hall-Verletzung schockt Jets - Ersatz aus Jacksonville

Nach einem überragenden Start in seine NFL-Karriere hat sich Breece Hall (21) schwer am Knie verletzt. Die New York Jets haben bereits reagiert und Ersatz verpflichtet.

Er war der Favorit auf den Titel "Offensive Rookie Of The Year", jetzt steht Breece Hall eine lange Leidenszeit bevor: Der Running Back der New York Jets hat sich beim 16:9 über die Denver Broncos am Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Zusätzlich erlitt Hall auch noch eine Meniskusverletzung.

Noch kurz vor seiner Verletzung hatte der 21-Jährige mit einem spektakulären 62-Yard-Run für den einzigen Touchdown der Partie gesorgt und seine starke Rookie-Saison damit fortgesetzt. Der Zweitrunden-Pick hatte in jedem der letzten vier Spiele einen Touchdown beigesteuert und galt als eines der Gesichter des Aufschwungs der überraschend bei 5:2 stehenden Jets, die die Play-offs seit 2010 nicht mehr erreicht haben. Doppelt bitter für New York: Neben Hall verletzte sich auch Guard Alijah Vera-Tucker gegen die Broncos, auch für ihn ist die Saison gelaufen.

Robinson kommt aus Jacksonville

Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Diagnose reagierten die Jets auf die Verletzung und verpflichteten James Robinson via Trade von den Jacksonville Jaguars. Für die Dienste des 24-Jährigen schickten die Jets Insider-Berichten zufolge einen Sechstrundenpick im nächsten Draft nach Florida, der leistungsabhängig zum Fünftrundenpick werden kann.

Robinson war in den vergangenen beiden Saisons der Starting Running Back der Jaguars, war zuletzt aber in der Hackordnung hinter Travis Etienne zurückgefallen. In New York wird Robinson nun ein Duo gemeinsam mit Michael Carter bilden, der bislang als Halls Ersatzmann fungiert hatte.