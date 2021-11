Schwere Bänderverletzung bremst Füchse-Talent Lichtlein aus

Das war fast zu befürchten: Top-Talent Nils Lichtlein (19) wird den Füchsen Berlin wegen einer schweren Bänderverletzung bis nach der Winterpause fehlen.

Er konnte das Feld am Samstag nicht aus eigener Kraft verlassen: Top-Talent Nils Lichtlein (Mitte). imago images

Es waren unschöne Bilder beim Derby am Samstag gegen den SC Magdeburg, als sich Linkshänder Lichtlein mit Schmerzensschreien den Fuß hielt. Er knickte ohne gegnerische Einwirkung um und musste vom Feld getragen werden.

Eine MRT-Untersuchung am Montagmittag brachte bittere Erkenntnis: Neben allen drei Außenbändern ist auch ein Innenband im oberen Sprunggelenk gerissen. "Für Nils ist es sehr schade, weil er gerade jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, zu zeigen, wie wertvoll er bereits für den Verein ist", wird Geschäftsführer Bob Hanning zitiert: "Trotzdem bin ich froh, dass bei der Aktion weder das Syndesmoseband noch das Knie einen Schlag abbekommen haben."

Cheftrainer Jaron Siewert sprach von einem "herben Rückschlag für Nils persönlich aber auch für uns als Füchse Berlin. Nils hat diese Saison schon gezeigt, dass er zu Recht im Kader steht und hätte jetzt eine noch wichtigere Rolle einnehmen können. Trotzdem ist es ein überschaubarer Zeitraum in dem er ausfällt."

Beneke und Heinis rücken auf

Für den Neffen von Bundesliga-Urgestein Carsten Lichtlein sind mit Max Beneke und Robin Heinis zwei deutsche A-Jugendmeister aus der vergangenen Saison in den Profikader der Füchse aufgerückt. Beneke spielt aktuell im Drittliga-Team der Berliner sowie noch in der A-Jugend, Heinis ist mit einem Zweitspielrecht vom Kooperationspartner 1. VfL Potsdam ausgestattet.

Und das war nicht die einzig schlechte Nachricht: Denn mit Marko Kopljar fällt auch der dritte etatmäßige Linkshänder im Rückraum des Hauptstadtklubs für das European-League-Spiel bei Wisla Plock am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) aus. "Wir können froh sein, dass wir so ein großes Repertoire an guten Spielern im Nachwuchs der Füchse Berlin haben", gestand Hanning.