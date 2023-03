"Schwere Aufgabe": Veredelt Bremen den Bayer-Coup in Potsdam?

Turbine Potsdam schließt am Mittwochabend mit dem Kellerduell gegen den SV Werder Bremen den 12. Spieltag in der Frauen-Bundesliga ab. Eine richtungsweisende Partie. Gelingt Potsdam der erste Dreier? Oder veredelt Werder den Bayer-Coup?

Jubelt Thomas Horsch mit den Werder-Frauen auch in Potsdam? IMAGO/foto2press

Elf Spiele, zuletzt zehn Niederlagen: Turbine, immerhin schon sechsmal Meister und zweimal Champions-League-Sieger, erlebt bislang eine erschreckende Saison. Den einzigen Punkt holte die Brandenburgerinnen am 1. Spieltag. Der Gegner: Bremen. Das Ergebnis: 1:1. Gelingt gegen Werder nun die Wende?

"Für uns kommen jetzt die Spiele, wo wir als Sieger vom Platz gehen müssen", erklärte Turbine-Interimstrainer Dirk Heinrichs, der wohl schon am Abend von Marco Gebhardt auf der Trainerbank abgelöst wird.

Potsdam, mit einem 0:3 gegen den FC Bayern 2023 gestartet, steht unter Zugzwang, doch auch der Vorletzte Bremen benötigt im Abstiegskampf jeden Zähler. "Wir fahren nach Potsdam, um dort zu punkten", macht SVW-Trainer Thomas Horsch deutlich. "Natürlich wollen wir dort gerne drei Zähler einfahren, wissen aber auch, dass es eine schwere Aufgabe wird."

Sein Team konnte zum Auftakt im neuen Jahr mit einem 2:0 in Leverkusen den ersten Saisonsieg einfahren und geht mit Rückenwind in das Kellerduell. "Uns ist aber auch klar, dass der Kampf um den Klassenerhalt nicht am Mittwochabend entschieden wird", erklärte Horsch.

Mit dem ersten Dreier hat Werder aber Anschluss gefunden und könnte mit einem Erfolg in Potsdam sogar die Abstiegsränge verlassen. "Wir sind nicht übereuphorisch und denken, das läuft von alleine. Die nächsten Spiele werden hart. Deswegen gehen wir da demütig ran", hält neben Horsch auch Abwehrspielerin Michaela Brandenburg den Ball flach.

FIFA-Schiedsrichterin Hussein pfeift

Für das brisante Kellerduell hat der DFB eine erfahrene Unparteiische eingeteilt. FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg wird das Spiel am Abend leiten.