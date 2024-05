"Schwer zu widerstehen": Schubert folgt dem Ruf der Löwen

Der TSV 1860 München hat den vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt: Fabian Schubert soll der lahmenden Löwen-Offensive mehr Biss verleihen und seine Erfahrung einbringen.

Die Münchner Löwen haben eine Spielzeit zum Vergessen hinter sich, in der speziell die Offensivabteilung Probleme bereitete. Lediglich 40 Treffer glückten 1860, das damit nach den beiden Letztplatzierten, Freiburg II und Lübeck (jeweils 37 Treffer), den schwächsten Angriff der Liga stellte. Zwischen dem 14. und 20. Spieltag blieben die Löwen in wettbewerbsübergreifend sieben Spielen gar sechsmal torlos.

Damit sich eine solche Flaute in der kommenden Saison nicht wiederholt, lotste man nach den offensivstarken Mittelfeldspielern David Philipp von Viktoria Köln und dem Hallenser Tunay Deniz nun auch den ersten Stürmer an die Grünwalder Straße: Fabian Schubert kommt vom FC St. Gallen in die bayerische Landeshauptstadt.

Kärtner kombiniert Torgefahr und Erfahrung

Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner sieht in dem baumlangen Angreifer (1,94 Meter; zuletzt drei Treffer in 21 Spielen) nicht nur "einen torgefährlichen Mittelstürmer", sondern auch "eine Führungspersönlichkeit". Ein von Werner explizit gewünschtes Profil: "Mit seiner Erfahrung aus knapp 300 Spielen im Herrenbereich bringt er viel von dem mit, was wir für unsere Löwen-Mannschaft 2024/25 gesucht haben."

Schubert selbst betonte, dass 1860 "sowohl in Österreich als auch in der Schweiz einen klangvollen Namen" habe, weshalb er die Offerte kaum ablehnen konnte: "Wenn die Löwen rufen, ist es nur schwer, diesem Angebot zu widerstehen." Spätestens nach den Gesprächen mit Werner und Co. sei er dann überzeugt gewesen, "dass ich das Löwen-Trikot tragen möchte" und freue sich nun sehr auf die neue Saison.