"Schwer vorhersehbar": Enochs warnt vor Verl

Die Ausgangssituation ist ordentlich, sieben Punkte trennen den FSV Zwickau vom ersten Abstiegsplatz. Dort steht Verl, der kommende Gegner. Joe Enochs ordnet die Partie entsprechend ein und warnt.

In der 3. Liga geht es eng zu, das Polster von sieben Zählern auf die Abstiegsränge ist für Zwickau dennoch einigermaßen beruhigend. Gegen den Tabellen-17. Verl kann der FSV noch mehr Puffer nach unten aufbauen. Doch nach dem Trainerwechsel bei Verl ist sich Joe Enochs nicht ganz sicher, was ihn und sein Team erwartet. Zwickaus Coach gibt zu, dass die Vorbereitung auf das Team des neuen SCV-Trainers Michel Kniat ungleich schwieriger sei, die Taktik "schwer vorhersehbar". Enochs erwartet den Gegner deutlich "aggressiver" und warnte sein Team davor, den Gegner zu unterschätzen.

Auch Routinier Davy Frick weiß um die Bedeutung der Partie. Für Zwickau sei das Spiel gegen Verl ein "absolutes Sechs-Punkte-Spiel", da man den Gegner auf Abstand halten könne. Nach vier Siegen aus den vergangenen sieben Spielen stehen die Schwäne auf einem komfortablen zwölften Tabellenplatz - zu sicher will man sich beim FSV aber nicht fühlen. "Wir wissen, dass wir längst nicht durch sind und dass die Mannschaften hinter uns eine hohe Qualität im Kader haben, die ihnen erlaubt, einen Lauf zu starten" betonte Enochs.

Enochs schützt Syhre und Hilsner

Als gute Erinnerung für eben jene Schnelllebigkeit in der Liga dient auch die Niederlage gegen Halle vom letzten Wochenende. Die Mannschaft spielte unter ihren Möglichkeiten, die beiden Neuzugänge Anthony Syhre und Marcel Hilsner nahm Enochs jedoch in Schutz. "Syhre hat gegen Halle nicht das umgesetzt, was ich von ihm erwartet habe. Aber das kann auch nicht erwartet werden, nachdem er ein halbes Jahr kein Spiel bestritten hat. Hilsner ist noch nicht dort, wo wir ihn sehen. Aber beide sind auf einem guten Weg.“