Schwer verletzt: Braunschweigs Behrendt fällt monatelang aus

In den Sieg von Eintracht Braunschweig im Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg ist ein dicker Wermutstropfen gefallen: Brian Behrendt fällt lange Zeit aus.

Es passierte gleich nach dem Anpfiff am Samstag in Magdeburg (2:0): Ohne Einwirkung eines Gegenspielers rutschte Behrendt in der 3. Minute am eigenen Sechszehner weg und musste anschließend nach einer kurzen Behandlung auf dem Spielfeld ausgewechselt werden. Für ihn kam in der 6. Minute Danilo Wiebe in die Partie.

Seit Montag steht nach einer MRT-Untersuchung auch die Diagnose für Behrendt fest - und diese ist niederschmetternd: Denn der 30-Jährige hat sich bei der unglücklichen Aktion einen Muskelriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, wie der BTSV auf seiner Website bekanntgab. Die Verletzung macht eine Operation nötig. Je nach Heilungsverlauf wird Behrendt "mindestens sechs Monate" ausfallen.

Vollmann: "Die Diagnose ist eine Hiobsbotschaft für uns und für Brian"

"Die Diagnose ist eine Hiobsbotschaft für uns und für Brian, auch wenn am Samstag bereits abzusehen war, dass er länger ausfallen wird", sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann. "Brian ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Abwehr und die Verletzung ist extrem bitter."

Behrendt stand bisher in allen zwölf Ligaspielen in der Startelf und spielte vor der Magdeburg-Partie auch immer über die volle Distanz durch (kicker-Durchschnittsnote: 3,45). Der Innenverteidiger kam im Sommer 2021 von Arminia Bielefeld zur Eintracht.