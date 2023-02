"Schwer in Worte zu fassen": Kanes doppelter Meilenstein

Das goldene 1:0 von Harry Kane im Spiel gegen Manchester City war nicht nur für seinen Klub im Rennen um die Champions-League-Plätze ein besonderer.

Kanes goldenes 1:0 schon in der 15. Minute im Spiel gegen den Titelverteidiger bescherte ihm unter anderem einen neuen Vereinsrekord. Es war sein 267. Treffer für die Spurs. Damit übertraf der 29-Jährige die über 50 Jahre alte Bestmarke von Tottenham-Ikone Jimmy Greaves. Dieser hatte zwischen 1961 und 1970 in 379 Spielen 266 Tore im Trikot der Londoner erzielt.

Doch der neue Klubrekord war längst nicht alles. Denn der Treffer war zugleich Kanes 200. Tor in der Premier League. Überhaupt nur zwei Spieler erreichten bislang diese Marke: Alan Shearer (260) und Wayne Rooney (208).

Obwohl Shearer und Rooney Kane bei der Gesamtzahl an Treffern noch ein Stück weit voraus sind, hat Kane beiden bereits etwas voraus: Er erreichte die magische Marke von 200 Toren in nur 304 Spielen. Shearer hatte mit 306 Partien zwei mehr gebraucht - Rooney sogar insgesamt 462.

"In den vergangenen Wochen wurde so viel darüber geredet"

"Es ist schwer, das in Worte zu fassen", sagte Kane bei "Sky Sports" zu seinem Erfolg, er sei aber sehr froh, dass sein Rekord "gemeinsam mit einem Sieg" kam. "In den vergangenen Wochen wurde so viel darüber geredet - und es in einem so großen Spiel zu schaffen, ist sehr besonders. Es ist ein großartiges Gefühl. Als ich angefangen habe zu spielen, konnte ich mir nicht einmal vorstellen, 200 Premier-League-Tore zu erzielen. Und jetzt habe ich noch ein paar Jahre vor mir, also werden hoffentlich noch ein paar mehr dazu kommen."

Mit Blick auf seinen neu aufgestellten Klubrekord sagte Kane, dass "es ein großer Moment" für ihn persönlich sei, Greaves zu überholen. Der sei schließlich ein "Held" gewesen und "einer der besten Stürmer, die dieses Spiel je gespielt haben."