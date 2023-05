Schwenninger Wild Wings verpflichten Platzer

Mit der Verpflichtung von Kyle Platzer haben sich die Schwenninger Wild Wings auf der Center-Position verstärkt.

Die Schwenninger Wild Wings sind auf ihrer Suche nach einem neuen Center fündig geworden und haben für die kommende Saison Kyle Platzer verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier kommt vom finnischen Klub JYP Jyväskylä in die DEL, wie die Wild Wings am Mittwoch-Nachmittag mitteilten.

Platzer wurde im NHL-Draft 2013 von Draisaitl-Klub Edmonton an Position 96 ausgewählt, kam aber lediglich in der zweitklassige AHL zum Einsatz. 2019 wechselte er in die finnische Eishockey-Liga, wo er in der vergangenen Saison mit Tappara Meister wurde. In der abgelaufenen Saison gelangen dem Angreifer 36 Scorerpunkte (sieben Tore, 29 Assists) für Jyväskylä.

"Kyle hat diese Spielmacherfähigkeiten, die auch im Powerplay extrem wichtig sind. Gepaart mit seinem guten Abschluss und seiner Erfahrung in Europa stellt er eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft dar", lobt Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner seinen Neuzugang.

Auch Platzer freut sich auf die Saison mit den Wild Wings: "Ich habe gegen einige Spieler aus dem Team bereits gespielt, und glaube, dass wir viel Qualität im Team haben und es enormen Spaß machen wird uns zuzusehen."